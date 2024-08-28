عرض خطة عمل لجنة إنصاف الأجور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إن التعديلات الأخيرة على قانون العمل المتعلقة بإجازة الأمومة ورفعها إلى 90 يومًا، من المطالب التي توجهت بها اللجنة في لائحة المطالب التشريعية منذ عدة سنوات، مبينة خلال عقد اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اجتماعها الـ19 أمس، أن التعديل يضمن بيئة عمل لائقة للمرأة.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والأمينة العامة للجنة مها علي والأعضاء الممثلون للحكومة، وأصحاب العمل، والعمالة، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، إذ تضمن مناقشة أهم المستجدات بالقضايا ذات العلاقة بالإنصاف بالأجور وطنيا، والمستجدات المتعلقة بتفعيل المنصة الإلكترونية للعقد الموحد للعاملين بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال، والمنصة الإلكترونية الخاصة بتوعية العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص بحقوقهم في العقد الموحّد وقانون العمل، والتوافق على خطة العمل المقترحة للجنة للأعوام 2024 – 2025.
من ناحيته، أشار أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، إلى أن "معدل العمل 2024" نتاج العمل التشاركي الوطني للأعضاء كافة.
بدورها قالت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة بمنظمة العمل الدولية ريم أصلان إن عمل اللجنة ينسجم مع معايير العمل الدولية، بخاصة المعيار رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، والمعيار 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، مبينة أن التعديلات للأعوام 2019 و2023 كانت بناء على تحليل فجوات قانوني معمق للمواءمة مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها الأردن.
من جانبه، تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عن عملية توقيع عقد العمل الجماعي العام الماضي، إذ انبثق عنه تعديل بنود العقد الموحد، وأن ما جرى الوصول إليه بشأن أتمتة العقد وإطلاقه رسميا بدعم من جميع الأطراف، هو مرحلة متقدمة من التوافق بين نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص، وخير دليل على الاهتمام بحفظ حقوق العمالة في هذا القطاع، وسيستمر دعم النظام وحل أي إشكاليات فنية قد تواجهه عند الاستخدام لتفعيل عمله واستخدامه في كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت خطة العمل المقترحة للجنة للأعوام 2024 و2025 بعد مناقشتها، ومن ضمنها إعداد دراسة حول واقع الأجور في قطاع الصحة، الذي يُعد القطاع الثاني ضمن القطاعات الأكثر تشغيلًا للنساء.
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