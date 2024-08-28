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عرض خطة عمل لجنة إنصاف الأجور

8/28/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إن التعديلات الأخيرة على قانون العمل المتعلقة بإجازة الأمومة ورفعها إلى 90 يومًا، من المطالب التي توجهت بها اللجنة في لائحة المطالب التشريعية منذ عدة سنوات، مبينة خلال عقد اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اجتماعها الـ19 أمس، أن التعديل يضمن بيئة عمل لائقة للمرأة.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والأمينة العامة للجنة مها علي والأعضاء الممثلون للحكومة، وأصحاب العمل، والعمالة، ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، إذ تضمن مناقشة أهم المستجدات بالقضايا ذات العلاقة بالإنصاف بالأجور وطنيا، والمستجدات المتعلقة بتفعيل المنصة الإلكترونية للعقد الموحد للعاملين بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال، والمنصة الإلكترونية الخاصة بتوعية العاملات والعاملين في قطاع التعليم الخاص بحقوقهم في العقد الموحّد وقانون العمل، والتوافق على خطة العمل المقترحة للجنة للأعوام 2024 – 2025.
من ناحيته، أشار أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، إلى أن "معدل العمل 2024" نتاج العمل التشاركي الوطني للأعضاء كافة.
بدورها قالت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة بمنظمة العمل الدولية ريم أصلان إن عمل اللجنة ينسجم مع معايير العمل الدولية، بخاصة المعيار رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، والمعيار 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، مبينة أن التعديلات للأعوام 2019 و2023 كانت بناء على تحليل فجوات قانوني معمق للمواءمة مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها الأردن.
من جانبه، تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عن عملية توقيع عقد العمل الجماعي العام الماضي، إذ انبثق عنه تعديل بنود العقد الموحد، وأن ما جرى الوصول إليه بشأن أتمتة العقد وإطلاقه رسميا بدعم من جميع الأطراف، هو مرحلة متقدمة من التوافق بين نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص، وخير دليل على الاهتمام بحفظ حقوق العمالة في هذا القطاع، وسيستمر دعم النظام وحل أي إشكاليات فنية قد تواجهه عند الاستخدام لتفعيل عمله واستخدامه في كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت خطة العمل المقترحة للجنة للأعوام 2024 و2025 بعد مناقشتها، ومن ضمنها إعداد دراسة حول واقع الأجور في قطاع الصحة، الذي يُعد القطاع الثاني ضمن القطاعات الأكثر تشغيلًا للنساء.

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