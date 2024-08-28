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طقس صيفي اليوم ومعتدل حتى السبت

8/28/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، فيما يبقى حارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويبقى الطقس يومي الجمعة والسبت، معتدل الحرارة في معظم المناطق، فيما يبقى حارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 36 - 22 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)

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