خبيرة دولية تحاضر في ديوان المحاسبة حول التكنولوجيا المالية وسلسلة الكتل



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور راضي الحمادين رئيس الديوان، بالدكتورة مسعود لتكرمها بإلقاء هذه المحاضرة التي تطرح واحداً من أهم الموضوعات التي تلامس عمل أجهزة الرقابة والمدققين الماليين بشكل عام.



وأكد الحمادين بأن ديوان المحاسبة يشهد حالياً مرحلة متقدمة من تطوير المنهجيات وأساليب العمل، مشيراً الى أن هذه المحاضرة تأتي في سياق سلسلة المحاضرات التوعوية التي دأب الديوان على توفيرها لموظفيه في سبيل اطلاعهم على آخر المستجدات في علم التدقيق والمحاسبة.



وتحدثت البروفيسورة مسعود المتخصصة في حقول التكنولوجيات المالية وسلسلة الكتل والعملات الرقمية، عن سلسلة التدقيق المالي والأنظمة المحاسبية، والتسارع الكبير في تطبيق الرقمنة والابتكار والتي ساهمت في احداث ثورة في عالم الصناعة، مؤكدة ان العنصر البشري مازال مهما على الرغم من كل هذا التقدم.



وبينت البروفيسورة مسعود الخصائص الأساسية، والتصنيفات لسلسلة الكتل، خاصة في مجال العملات الرقمية، حيث تتمثل بالشفافية والتي تبين مدى قانونية الأموال، واللامركزية والتي تعنى بعدم وجود وسطاء بالعملية المالية، والثبات في العمليات المالية بما يضمن عدم القدرة على التلاعب أو العبث بها، والمصادقة القوية بحيث يمكن ان نحدد من قام بالعملية المالية، إذ ان استخدام سلسلة الكتل يمنع التلاعب بالسجلات.



وأكدت مسعود على ان العملية المحاسبية أصبح لها ثلاث مدخلات مدين ودائن وتوقيع رقمي، وهذا أدى الى زيادة موثوقية البيانات المالية من خلال سجل الحسابات والتوقيع الرقمي، الذي أصبح أداة اثبات للمدققين مما يسهل عمل الجهات المعنية بالرقابة، بحيث أصبح من الممكن ان يقوم شخص واحد بعملية التدقيق.



وفي ختام المحاضرة التي حضرها الأمين العام للديوان السيد احمد السواعي وضيوف من أجهزة رقابية عربية شقيقة من السعودية والإمارات وموظفي الديوان وعدد من موظفي القطاع العام وأساتذة جامعات وشركاء من القطاع الخاص يمثلون منظمات مهنية ومؤسسات متخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق حضورياً وفي المحافظات (عن بعد)، اجابت الضيفة على التساؤلات والمناقشات التي أثارها الحضور.