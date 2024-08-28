إطلاق الدورة الأولى لجائزة التميز في الأمن السيبراني

وستشكل هذه الجائزة مضمار سباق وتحدٍ جديد، تتسابق فيه المؤسسات الوطنية لإثبات تميزها وريادتها في حماية بياناتها وأصولها الرقمية، وستكون دافعاً للمواهب السيبرانية الوطنية للإبداع والابتكار بهدف تعزيز مكانة الأردن الرائدة في الأمن السيبراني اقليمياً وعالمياً ، كما وستشكل جائزة التميز في الأمن السيبراني نواة تحول جديدة تساهم في تطوير قطاع الاعمال السيبرانية على المستوى الوطني حيث أن الارتقاء بالأمن السيبراني وتعزيز سمعة الفضاء السيبراني الأردني يجذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والأمني وهذا يمكن أن يساعد في تطوير شراكات استراتيجية وتطوير الاقتصاد الرقمي الأردن.



حيث أوضح عطوفة المهندس بسام المحارمة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني خلال الحفل أنه سبق مرحلة إطلاق الجائزة تصميم وتطوير نماذج تميز في الأمن السيبراني ببصمة وهوية أردنية، تضمنت إعداد نموذج التميز الأردني في الأمن السيبراني، وإعداد نموذج الابداع والابتكار الأردني في الأمن السيبراني.

وأكد المحارمة على أن الجائزة تهدف لتسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، والالتزام بضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية والعالمية، بالإضافة لتشجيع المواهب الأردنية على تطوير حلول رقمية مبتكرة تساهم في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة والمتطورة في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الهائل الذي يجتاح العالم.



كما وقال المحارمة، أن جائزة التميز في الأمن السيبراني ستكون ذراعاً تحفيزياً لاستدامة الجهود المبذولة من المركز الوطني للأمن السيبراني لتعزيز منظومة الامن السيبراني الأردنية، حيث سيرافق إطلاق الجائزة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لدى المؤسسات الوطنية المشاركة في الجائزة، بهدف رفع كفاءتها في إدارة عملياتها السيبرانية، كما وأضح عطوفة المهندس أن هذه المشاريع هي : تنفيذ برنامج تدريبي لموظفي تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية المشاركة في الجائزة، تنفيذ برنامج تطبيق الإطار الوطني الأردني ومساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة في فهم متطلباته وآلية الامتثال لها. بالإضافة لمشروع تطوير منظومة الامن السيبراني للمؤسسات الوطنية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وسد عدد من الثغرات الفنية لدى المؤسسات المشاركة في الجائزة.



كما وقال عطوفة الدكتور إبراهيم الروابدة المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، أن المركز سعى منذ انطلاقته في عام 2006 في المساهمة الفاعلة في دعم جهود تجذير مفاهيم التميز في مؤسساتنا الوطنية وتمكينها وتعزيز قدراتها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والتميز والريادة لتضاهي مثيلاتها في دول العالم. وأضاف الروابدة أن جائز التميز في الأمن السيبراني تأتي بهدف دعم توفير بيئة سيبرانية آمنة ومرنة تساعد الهيئات والمؤسسات والأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّنهم من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع أردني رقمي آمن. وأكد الروابدة أن الجائزة ستشكل دافعا جديدا لمزيد من التحدي والعمل والإنجاز والإبداع لتعزيز مكانة الأردن عالميا في الأمن السيبراني.



وتأتي اليوم جائزة التميز في الأمن السيبراني بفئاتها الثلاث: جائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع العام وجائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع الخاص وجائزة الابداع والابتكار في الأمن السيبراني، بهدف دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للفضاء السيبرانية الأردني للأعوام 2024-2028 والمتمثلة في " فضاء سيبراني اردني، آمن وموثوق، قادر على الصمود، معتمد على القدرات الوطنية، مُعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي" ومن الجدير بالذكر أن باب الترشح للجائزة عن فئات القطاع الخاص وفئة الابداع والابتكار سيبدأ خلال الأسبوع الأول شهر أيلول/2024 من خلال منصة مُعدة لتلك الغاية.