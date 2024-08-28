جمعية اليتيم العربي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين ومن قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جمعية اليتيم العربي عن توفر قروض ومنح تعليمية للأيتام والمحتاجين في الأردن لطلبة الكليات والدبلوم والدورات القصيرة وطلبة الجامعات من المستوى الثالث للعام الدراسي 2024-2025.
وتشمل المنح بحسب بيان صحفي للجمعية، برنامجي الدبلوم والبكالوريوس لطلبة الكليات والجامعات الأردنية في التخصصات التقنية/المهنية، ودورات اعتمادية قصيرة في المجال التقني/المهني TVET.
ودعت الجمعية الراغبين بالاستفادة من هذه المنح التقديم على الرابط ( )، حتى يوم الخميس التاسع عشر من شهر أيلول المقبل.
ونشرت الجمعية التعليمات العامة للمنح المتوفرة، وتشمل 1500 دينار كحد أقصى للقرض أو المنحة خلال السنة الدراسية الواحدة، مع إمكانية الاستفادة مرة أخرى عند رغبة الطالب في حال تطابق الشروط.
وبينت أن القروض الممنوحة للمستفيد يستحق سدادها بعد شهر من إتمام الدراسة او الدورة وفق نظام الأقساط الميسرة.
وتشمل شروط التقدم للمنحة أو القرض بحسب الجمعية، أن يكون تخصص الطالب في المجالات التقنية/المهنية، أو أن تكون الدورة في المجال التقني/المهني، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتكنولوجيا السيارات، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والميديا الرقمية، وتصميم وبرمجة الألعاب، وعلم الحاسوب، وعلم البيانات، وتكنولوجيا الطاقة، وغيرها من التخصصات التقنية/المهنية.
كما تشمل ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة الأردنية، وعدم مقدرته على تغطية نفقات دراسته، وأن يكون حاصلا على مقعد في إحدى الكليات الأردنية، أو في مستوى السنة الثالثة في إحدى الجامعات الأردنية، أو مسجلا في إحدى الدورات الاعتمادية.
وفي حال كان الطالب ملتحقا بالكلية او الجامعة ولديه معدل تراكمي، فيجب أن لا يقل تقديره عن جيد، وأن لا يكون مستفيداً من منح او قروض من جهات أخرى.
كما أعلنت الجمعية عن توفر منح تعليمية للأيتام والمحتاجين من قطاع غزة لطلبة الكليات والدبلوم والدورات القصيرة وطلبة الجامعات والتعلم عن بعد للعام الدراسي 2024-2025.
وتشمل المنح البرامج الدراسية لطلبة الكليات (الدبلوم)، والدورات الاعتمادية القصيرة المدى، وطلبة الدبلوم المصغر، وطلبة الجامعات (بكالوريوس)، والتعلم عن بعد.
وتشمل التعليمات العامة للمنح بحسب الجمعية، أن يكون الحد الأقصى للمنحة 1500 دينار خلال السنة الدراسية الواحدة، بحيث يتم الاستفادة منها خلال سنة دراسية واحدة، وفي حال رغب الطالب للتقدم مرة أخرى يمكنه ذلك طالما كان مطابقا للشروط وبعد خضوعه لعملية التقييم مرة أخرى.
وتشمل شروط التقديم أن يدرس الطالب بأي تخصص بما في ذلك التعليم عن بُعد، وأن لا يكون قادرا على تغطية نفقات دراسته، وأن يكون حاصلا على مقعد في إحدى الكليات أو الجامعات، أو مسجلا في احدى الدورات الاعتمادية، ويشمل الطلبة من قطاع غزة الذين انقطعت بهم السبل خارج القطاع.-(بترا)
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