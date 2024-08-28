جمعية اليتيم العربي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين ومن قطاع غزة



وتشمل المنح بحسب بيان صحفي للجمعية، برنامجي الدبلوم والبكالوريوس لطلبة الكليات والجامعات الأردنية في التخصصات التقنية/المهنية، ودورات اعتمادية قصيرة في المجال التقني/المهني TVET.



ودعت الجمعية الراغبين بالاستفادة من هذه المنح التقديم على الرابط ( )، حتى يوم الخميس التاسع عشر من شهر أيلول المقبل.

ونشرت الجمعية التعليمات العامة للمنح المتوفرة، وتشمل 1500 دينار كحد أقصى للقرض أو المنحة خلال السنة الدراسية الواحدة، مع إمكانية الاستفادة مرة أخرى عند رغبة الطالب في حال تطابق الشروط.



وبينت أن القروض الممنوحة للمستفيد يستحق سدادها بعد شهر من إتمام الدراسة او الدورة وفق نظام الأقساط الميسرة.



وتشمل شروط التقدم للمنحة أو القرض بحسب الجمعية، أن يكون تخصص الطالب في المجالات التقنية/المهنية، أو أن تكون الدورة في المجال التقني/المهني، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتكنولوجيا السيارات، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والميديا الرقمية، وتصميم وبرمجة الألعاب، وعلم الحاسوب، وعلم البيانات، وتكنولوجيا الطاقة، وغيرها من التخصصات التقنية/المهنية.



كما تشمل ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة الأردنية، وعدم مقدرته على تغطية نفقات دراسته، وأن يكون حاصلا على مقعد في إحدى الكليات الأردنية، أو في مستوى السنة الثالثة في إحدى الجامعات الأردنية، أو مسجلا في إحدى الدورات الاعتمادية.



وفي حال كان الطالب ملتحقا بالكلية او الجامعة ولديه معدل تراكمي، فيجب أن لا يقل تقديره عن جيد، وأن لا يكون مستفيداً من منح او قروض من جهات أخرى.

كما أعلنت الجمعية عن توفر منح تعليمية للأيتام والمحتاجين من قطاع غزة لطلبة الكليات والدبلوم والدورات القصيرة وطلبة الجامعات والتعلم عن بعد للعام الدراسي 2024-2025.



وتشمل المنح البرامج الدراسية لطلبة الكليات (الدبلوم)، والدورات الاعتمادية القصيرة المدى، وطلبة الدبلوم المصغر، وطلبة الجامعات (بكالوريوس)، والتعلم عن بعد.



وتشمل التعليمات العامة للمنح بحسب الجمعية، أن يكون الحد الأقصى للمنحة 1500 دينار خلال السنة الدراسية الواحدة، بحيث يتم الاستفادة منها خلال سنة دراسية واحدة، وفي حال رغب الطالب للتقدم مرة أخرى يمكنه ذلك طالما كان مطابقا للشروط وبعد خضوعه لعملية التقييم مرة أخرى.



وتشمل شروط التقديم أن يدرس الطالب بأي تخصص بما في ذلك التعليم عن بُعد، وأن لا يكون قادرا على تغطية نفقات دراسته، وأن يكون حاصلا على مقعد في إحدى الكليات أو الجامعات، أو مسجلا في احدى الدورات الاعتمادية، ويشمل الطلبة من قطاع غزة الذين انقطعت بهم السبل خارج القطاع.-(بترا)