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عشرات الشهداء والمصابين في عدوان واسع للاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

8/28/2024 5:08:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ "عملية عسكرية واسعة النطاق" في شمال الضفة الغربية المحتلة أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا، فجر الأربعاء، في وقت ينخرط فيه جيش الاحتلال في حرب على قطاع غزة، وعمليات عسكرية عند الحدود اللبنانية الجنوبية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بانتشال شهيدين في مخيم الفارعة، مما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة إلى 11 شهيدا.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين بعد قصف مسيّرة إسرائيلية، مركبة في قرية صير جنوب شرقي جنين، وقالت وكالة (وفا)، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

كما استشهد شابان ليلة الثلاثاء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة جنين، إذ أفادت وزارة الصحة، باستشهاد قسام محمد جبارين (25 عاما)، وعاصم وليد ضبايا (39 عاما).

وقالت مصادر محلية، ان عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

في طولكرم، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات المدينة بعد اقتحامها من محورها الغربي، وتتمركز الآليات الإسرائيلية في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليهما، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت مركبة إسعاف أمام المستشفى الحكومي، وفتشتها.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق طولكرم، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

واستشهد 4 شبان وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، نتيجة قصف نفذه الاحتلال من طائرة مسيرة على مخيم الفارعة جنوب طوباس، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن الطواقم تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، وأتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته بدأت عملية في جنين وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بدون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال بدأ "عملية واسعة النطاق" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتشارك في العملية طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار لمساعدة وتغطية القوات البرية.

وأكدت القناة 14، على أن العملية واسعة النطاق، ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، وفق هيئة البث.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين، إضافة لعملية كبرى أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين لمنع المقاومين من الوصول إليها، ويفحص المرضى الذين يدخلونها.

وتشمل العملية الواسعة مرافقة جوية كبيرة، ومئات المقاتلين، بمن فيهم جنود مستعربون، وتحدثت الصحيفة عن إمكانية إجلاء السكان الفلسطينيين بشكل منظم وفقا لمناطق القتال المتوقعة.-(وكالات)

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