ظريف يتراجع عن استقالته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، أمس، عودته إلى منصبه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية. وكتب على منصة ((إكس)) أنه اتخذ قراره في ((أعقاب المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية، وبإيعاز خطي منه، وبالاتكال على الله، وبالأمل في مواكبة الشعب)).
وكان ظريف أعلن استقالته من منصبه الجديد نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية بعد ساعات من تقديم الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان تشكيلته الحكومية الجديدة إلى البرلمان. وتزامن قرار ظريف سحب استقالته مع استقبال المرشد الإيراني، علي خامنئي، بزشكيان وأعضاء الحكومة، حيث قال لهم: ((ينبغي ألا نعلق آمالنا على العدو بالنسبة إلى خططنا. يجب ألا ننتظر موافقة الأعداء. ليس من قبيل التناقض الحوار مع العدو نفسه في بعض المواضع. لا يوجد عائق))، لكنه حذر الحاضرين قائلاً: ((لا تثقوا بالعدو)). كما عدّ أن لبلاده ((القدرة على التأثير على دول العالم والمنطقة، وهذه واحدة من فرصنا)).-(وكالات)
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