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ظريف يتراجع عن استقالته

8/28/2024 5:08:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، أمس، عودته إلى منصبه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية. وكتب على منصة ((إكس)) أنه اتخذ قراره في ((أعقاب المتابعات والمشاورات الحكيمة لرئيس الجمهورية، وبإيعاز خطي منه، وبالاتكال على الله، وبالأمل في مواكبة الشعب)).
وكان ظريف أعلن استقالته من منصبه الجديد نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية بعد ساعات من تقديم الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان تشكيلته الحكومية الجديدة إلى البرلمان. وتزامن قرار ظريف سحب استقالته مع استقبال المرشد الإيراني، علي خامنئي، بزشكيان وأعضاء الحكومة، حيث قال لهم: ((ينبغي ألا نعلق آمالنا على العدو بالنسبة إلى خططنا. يجب ألا ننتظر موافقة الأعداء. ليس من قبيل التناقض الحوار مع العدو نفسه في بعض المواضع. لا يوجد عائق))، لكنه حذر الحاضرين قائلاً: ((لا تثقوا بالعدو)). كما عدّ أن لبلاده ((القدرة على التأثير على دول العالم والمنطقة، وهذه واحدة من فرصنا)).-(وكالات)

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