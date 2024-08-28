مسؤول فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بعزمه اقتحام مستشفى جنين



وأفاد محافظ جنين كمال أبو الرب بالقول:“قبل قليل أخبرني الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع إسرائيل)، أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بنيته اقتحام مستشفى جنين الحكومي”.



وأشار محافظ جنين إلى أن الجيش قال إنه“قد يقتحم المستشفى في أي لحظة”.



وندد أبو الرب بالقرار الإسرائيلي، وطالب بتدخل عاجل لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.



ويقع المستشفى الحكومي بجوار مخيم جنين للاجئين، حيث يحاصره الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية فجر الأربعاء.



وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظتي طولكرم وجنين ومخيم الفرعة قرب طوباس شمالي الضفة، أسفرت عن 10 شهداء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”، فجر الأربعاء، أن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية قرب مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.-(الأناضول)