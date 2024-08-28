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صحة غزة: 40 ألفا و534 شهيدا ضحايا الحرب الإسرائيلية

8/28/2024 5:08:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى "40 ألفا و534 شهيدا و93 ألفا و778 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 327 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".


وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".


ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الاناضول)

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