صحة غزة: 40 ألفا و534 شهيدا ضحايا الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى "40 ألفا و534 شهيدا و93 ألفا و778 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 327 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حربها الدموية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ11، وأدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الاناضول)
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