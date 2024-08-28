اتحاد العمال يؤكد أهمية مشاركة العمال في الانتخابات النيابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ضرورة مشاركة العمال في الاستحقاق الدستوري القادم، والمتمثل بالانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، وأهمية هذه المشاركة بالمساهمة الإيجابية في شكل مجلس النواب القادم، الذي يعد حجر الزاوية في العملية السياسية، وأحد أهم مخرجات منظومة التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب.
وشدد الاتحاد، في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة، من قبل القطاعات العمالية في سائر الأنشطة الاقتصادية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي التي جاءت برؤية ملكية سامية.
وأضاف البيان، "إن عمال الأردن قوة اجتماعية مؤثرة، وشريحة واسعة من أبناء المجتمع الأردني، وهم أساس عجلة الانتاج، وبمشاركتهم الفاعلة يصنعون التغيير المنشود، ويساهمون في نجاح هذا الحدث الوطني البارز، وتعزيز مسيرة الوطن الديمقراطية والسياسية، ولذا فإن المسؤولية الوطنية تقتضي المساهمة الفاعلة في إنجاح الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة وفق قانون انتخاب جديد يقوم على أسس حزبية، ويوفر فرصا للشباب والمرأة ويرتقي بمنظومة العمل النيابي على المستوى الوطني".
ودعا البيان، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية وإدارات الشركات والمؤسسات ممن تقتضي طبيعة أعمالهم استمرار العمل في يوم الانتخابات المقرر في العاشر من أيلول القادم، إلى ضرورة تسهيل مهمة العاملين والعاملات لديهم والسماح لهم بممارسة حقهم الدستوري، والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة بعملية الاقتراع واختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل مصالحهم والتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم تحت قبة البرلمان.
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