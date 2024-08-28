Wednesday, 28 August 2024 06:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد العمال يؤكد أهمية مشاركة العمال في الانتخابات النيابية

8/28/2024 5:07:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ضرورة مشاركة العمال في الاستحقاق الدستوري القادم، والمتمثل بالانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، وأهمية هذه المشاركة بالمساهمة الإيجابية في شكل مجلس النواب القادم، الذي يعد حجر الزاوية في العملية السياسية، وأحد أهم مخرجات منظومة التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب.

وشدد الاتحاد، في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة، من قبل القطاعات العمالية في سائر الأنشطة الاقتصادية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي التي جاءت برؤية ملكية سامية.

وأضاف البيان، "إن عمال الأردن قوة اجتماعية مؤثرة، وشريحة واسعة من أبناء المجتمع الأردني، وهم أساس عجلة الانتاج، وبمشاركتهم الفاعلة يصنعون التغيير المنشود، ويساهمون في نجاح هذا الحدث الوطني البارز، وتعزيز مسيرة الوطن الديمقراطية والسياسية، ولذا فإن المسؤولية الوطنية تقتضي المساهمة الفاعلة في إنجاح الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة وفق قانون انتخاب جديد يقوم على أسس حزبية، ويوفر فرصا للشباب والمرأة ويرتقي بمنظومة العمل النيابي على المستوى الوطني".

ودعا البيان، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية وإدارات الشركات والمؤسسات ممن تقتضي طبيعة أعمالهم استمرار العمل في يوم الانتخابات المقرر في العاشر من أيلول القادم، إلى ضرورة تسهيل مهمة العاملين والعاملات لديهم والسماح لهم بممارسة حقهم الدستوري، والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة بعملية الاقتراع واختيار الأكفأ والأقدر على تمثيل مصالحهم والتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم تحت قبة البرلمان.

MENAFN28082024000072011014ID1108609605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث