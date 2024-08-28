تعاون بين البنك الأهلي الأردني وجامعة اليرموك لتعزيز مهارات الطلبة العملية وتأهيلهم لسوق العمل



تهدف مذكرة التفاهم إلى تقليص الفجوة بين الأكاديمي ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي؛ إذ تسعى إلى تحويل البرامج الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تواكب تطورات السوق، إضافة إلى دعم الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل، لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال الحيوي، كما تشمل الاتفاقية دعم المبادرات التعليمية والمشاريع الخاصة بالجامعة.



يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تخريج جيل من الطلبة مجهز بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة في التكنولوجيا المالية، مما يمكّنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وتتضمن هذه الشراكة أيضًا مشاركة كوْن Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفاً، في الفعاليات التي ستستضيفها جامعة اليرموك. وسيتعرّف الطلبة على هذا التطبيق الذي يحظى بشهرة واسعة بين الشباب؛ إذ يتيح لهم إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان، مما يعزز التحول نحو مستقبل الاقتصاد الرقمي ويواكب التقدم التكنولوجي.



وفي تعليقه على هذه الشراكة، شدّد الدكتور أحمد الحسين على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الابتكار وتهيئة الطلبة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع جامعة اليرموك، نهدف إلى تدريب وتأهيل أبنائنا الطلبة لسوق العمل، مما يضمن أن يصبح هؤلاء الطلبة مجهزين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل الرقمي".



ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور مسّاد: "إن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوثيق علاقاتها مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، بهدف العمل والتعاون المشترك بين الفريقين، وإطلاق مبادرات مختلفة مشتركة تشمل النشاطات والترويج لتطبيق "كونQawn " الخاص بالبنك بهدف تحويل حرم الجامعة إلى حرم يدعم التكنولوجيا المالية الرقمية".



وأشاد مسّاد بما أولته مذكرة التفاهم من اهتمام على صعيد التعاون البحثي ودعم الطلبة بشكل خاص، من خلال إنشاء فرق للتبادل المشترك للأبحاث والتكنولوجيا وتعزيز التعاون المستقبلي وعقد الحوارات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية المصممة خصيصًا لطلبة الجامعة وكوادرها، إضافة إلى عقد النشاطات ذات العلاقة بمجالات الابتكار وريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلبة.



يعمل البنك الأهلي الأردني على توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي لدفع عجلة الابتكار وتوفير فرص توظيف أفضل للشباب؛ حيث سبق له التعاون مع عدة جامعات مرموقة مثل جامعة البترا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بما يعكس التزامه بتعزيز الفرص التعليمية للشباب وبناء مستقبل مشرق للمجتمع.

