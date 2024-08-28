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Uwallet الراعي الماسي لمؤتمر هايلايت الأردن 2024 الخاص بترويج السياحة في الأردن

8/28/2024 5:07:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت UWallet - المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام،عن رعايتها الماسية لمؤتمر "هايلايت الأردن ”2024، الذي عقد في فندق كمبينسكي البحر الميت في 22 أب الجاري، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


المؤتمر جمع نخبة من المؤثرين وصانعي المحتوى من الأردن والوطن العربي بهدف تعزيز السياحة في بلدنا الحبيب الأردن وتسليط الضوء على جماله وتراثه وثقافته. من خلال عيون هؤلاء المؤثرين، حيث تم نقل صورة حقيقة وملهمة للأردن لكل أنحاء العالم، وعزز مكانته كوجهة سياحية ليس للأردنيين فقط، بل للجميع.


رعايتنا لهذا الحدث أتى من إيماننا العميق في UWallet بأهمية دعم كل ما يخص الوطن وتطويره. كما إننا فخورون بكوننا جزء من هذا المؤتمر الذي قدم أفكار ومعرفة أكبر عن جمال الأردن والسياحة ببلدنا، والذي يهدف الى دعم جهود السياحة الأردنية وتوصيلها لأعلى المستويات.


وفي تعليقها على هذه الرعاية، قالت مديرة دائرة التسويق لـ UWallet البتول الفايز: "نحن في UWallet فخورون بشراكتنا مع مؤتمر هايلايت الأردن في هذا العام المميز الذي يصادف احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني. من خلال هذه الشراكة، نسعى لبرز جمال بلدنا وثقافته وتراثه الغني، ولنوصل رسالته السياحية لكل العالم. كما إننا نؤمن إن التعاون مع المؤثرين و صانعي المحتوى سيساهم في تقديم تجارب جديدة وفريدة تظهر التنوع والجمال الذي يتمتع فيه الأردن، ويدعم جهودنا في نشر الثقافة الأردنية على نطاق أوسع."


وأضافت الفايز:" في UWallet ،نؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار هما القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، لذا نلتزم بدعم المبادرات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.

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