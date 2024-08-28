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طاقم طبي إندونيسي ينضم لعملية“الفارس الشهم 3”

8/28/2024 5:07:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لعلاج المصابين والجرحى من قطاع غزة في المستشفيين الميداني والعائم، بالتعاون والشراكة مع مختلف الأطقم الطبية الدولية وضمن آلية عمل تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية، انضمت إندونيسيا إلى عملية“الفارس الشهم 3”.

هذه المبادرة أُطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة النكبات الإنسانية والكوارث. شاركت إندونيسيا في جهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة بفريق طبي متخصص، وذلك بعد مشاركتها في جهود المستشفى الإماراتي العائم. وقد باشر الطاقم عمله جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وقد شارك 25 طبيباً إندونيسياً في دعم الجهود الطبية بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش، وذلك في إطار علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وسعياً لتعزيز الدور الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة نتيجة الحرب.

انضم 10 من هؤلاء الأطباء للعمل في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة في تخصصات مختلفة، بالتعاون مع الأطقم الإماراتية لتقديم العون للمصابين والجرحى وفق أعلى المعايير الصحية، فيما يواصل باقي الطاقم الطبي الإندونيسي، وعددهم 15 طبيباً، جهودهم في المستشفى العائم المتمركز في العريش بإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية التي يتم تحويلها لتلقي العلاج في الخارج.

ويضم الطاقم الإندونيسي عدداً من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمصابين في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

وقد عبّر الفريق عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الإماراتية في المستشفى الميداني لتلبية احتياجات المرضى والجرحى الفلسطينيين في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعانون منها.

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