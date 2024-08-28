تكشف لعبة NIGHT CROWS من Wemade عن تحديث كبير

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت النسخة العالمية من NIGHT CROWS، لعبة تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت التي تنشرها Wemade وتطورها MADNGINE، عن أنواع مختلفة من المحتوى مع التحديث الكبير في 27 أغسطس.

من بين المحتوى المُضاف، الزنزانة العالمية الخاصة الجديدة "Masarta Eerie Rock Sanctuary" وجبهة القتال العالمية "Kildebat of Chaos". يمكن للمستخدمين مما يصل إلى ثلاث مجموعات من الخوادم الالتقاء من خلال المطابقة العشوائية للمشاركة في المنافسة أو التعاون لهزيمة الزعماء الوحوش والحصول على العناصر اللازمة لنمو الشخصية. سيتم تحديث المطابقة بين المجموعات بشكل دوري ونشرها على الموقع الرسمي .

كما تمت إضافة نظام نمو الشخصية الجديد "الخيمياء". في الخيمياء، سيمنح نقش "أحجار الفيلسوف" مع مجموعة مختارة من العناصر إحصائيات شخصية إضافية. هناك خمسة أنواع من العناصر: النار والماء والبرق والرياح والأرض. يمكن للمستخدمين نقش العناصر ذات السمات مثل الضرر السحري والتهرب بعيد المدى بطرق تتناسب مع شخصياتهم. سيؤدي القيام بذلك إلى تنشيط تأثيرات دائرة التحول، والتي تعمل على زيادة الإحصائيات مثل الدقة والدفاع.

كما يتم تقديم القطع الأثرية الجديدة "الساعة الرملية" و"الموت" في هذا التحديث. هناك ثلاثة أنواع من الساعات الرملية، وقد يزيد كل نوع من الحيوية أو الروح أو القدرة على التحمل. تزيد جميع الأنواع من إحصائيات تقليل الضرر للشخصية، ويمكن للمستخدمين اختيار واحدة تناسب شخصيتهم. يمكن صنع الساعة الرملية باستخدام عنصر "المفتاح الذهبي".

قد يؤدي القالب إلى زيادة الضرر الناتج عن الاشتباك أو الضرر المتراوح أو إحصائيات الضرر السحري. يمكن للمستخدمين اختيار واحد يناسب شخصيتهم وشراؤه من تاجر جبهة القتال.

يمكن العثور على معلومات مفصلة عن NIGHT CROWS على الموقع الرسمي: nightcrows .

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