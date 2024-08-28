تكشف لعبة NIGHT CROWS من Wemade عن تحديث كبير

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت النسخة العالمية من NIGHT CROWS، لعبة تقمص الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت التي تنشرها Wemade وتطورها MADNGINE، عن أنواع مختلفة من المحتوى مع التحديث الكبير في 27 أغسطس.
من بين المحتوى المُضاف، الزنزانة العالمية الخاصة الجديدة "Masarta Eerie Rock Sanctuary" وجبهة القتال العالمية "Kildebat of Chaos". يمكن للمستخدمين مما يصل إلى ثلاث مجموعات من الخوادم الالتقاء من خلال المطابقة العشوائية للمشاركة في المنافسة أو التعاون لهزيمة الزعماء الوحوش والحصول على العناصر اللازمة لنمو الشخصية. سيتم تحديث المطابقة بين المجموعات بشكل دوري ونشرها على الموقع الرسمي .
كما تمت إضافة نظام نمو الشخصية الجديد "الخيمياء". في الخيمياء، سيمنح نقش "أحجار الفيلسوف" مع مجموعة مختارة من العناصر إحصائيات شخصية إضافية. هناك خمسة أنواع من العناصر: النار والماء والبرق والرياح والأرض. يمكن للمستخدمين نقش العناصر ذات السمات مثل الضرر السحري والتهرب بعيد المدى بطرق تتناسب مع شخصياتهم. سيؤدي القيام بذلك إلى تنشيط تأثيرات دائرة التحول، والتي تعمل على زيادة الإحصائيات مثل الدقة والدفاع.
كما يتم تقديم القطع الأثرية الجديدة "الساعة الرملية" و"الموت" في هذا التحديث. هناك ثلاثة أنواع من الساعات الرملية، وقد يزيد كل نوع من الحيوية أو الروح أو القدرة على التحمل. تزيد جميع الأنواع من إحصائيات تقليل الضرر للشخصية، ويمكن للمستخدمين اختيار واحدة تناسب شخصيتهم. يمكن صنع الساعة الرملية باستخدام عنصر "المفتاح الذهبي".
قد يؤدي القالب إلى زيادة الضرر الناتج عن الاشتباك أو الضرر المتراوح أو إحصائيات الضرر السحري. يمكن للمستخدمين اختيار واحد يناسب شخصيتهم وشراؤه من تاجر جبهة القتال.
يمكن العثور على معلومات مفصلة عن NIGHT CROWS على الموقع الرسمي: nightcrows .
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