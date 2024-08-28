شركة Andersen Global تُسجل حضورها لأول مرة في منغوليا بشركة خدمات ضريبية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في آسيا فعمدت إلى فتح شركة تعاونية تحمل اسم Taxand Advisory LLC، وهي شركة استشارات ضريبية متكاملة الخدمات في منغوليا.
تأسست شركة Taxand Advisory في عام 2023 بهدف تقديم حلول ضريبية متكاملة ومستقلة للعملاء المحليين والمستثمرين الأجانب. كما تقدم الشركة، الذي يتولى مهمة إدارتها الشريك الإداري Enkhjavkhlan (Jack) Tseyen، خدمات الاستشارات الضريبية والامتثال للمؤسسات وخدمات مراجعة الضرائب وخدمات التقاضي والتسعير التحويلي وضريبة القيمة المضافة والعناية الواجبة للعملاء متعددي الجنسيات والمحليين على حد سواء.
صرح Jack، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء قدرتنا على توفير حلول شاملة مبتكرة خصوصًا لتلبية احتياجات عملائنا معولين في هذا الصدد على خبرتنا الثرية في السوق المحلية". "إن تعاوننا البناء مع Andersen Global من شأنه تعزيز موارد شركتنا ودعم رؤيتنا المتمثلة في تقديم خدمة سلسة لعملائنا في كل أنحاء آسيا والعالم."
أضاف Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "تعد منغوليا سوقًا فتية تتمتع باحتياطات هائلة من المعادن، ناهيك عن أن التجارة الدولية فيها تشهد توسعًا سريعًا. وقد ساعد زملاؤنا في تأسيس مكتب PWC في منغوليا، إذ كان أحد زملائنا رئيسًا سابقًا لقسم الضرائب الدولي في هيئة الضرائب. وبالتأكيد، فإنهم يحدثون زخمًا في هذه السوق النامية بفضل خبرتهم الثرية."
تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 17,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 475 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN28082024004146001356ID1108609568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.