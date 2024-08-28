شركة Andersen Global تُسجل حضورها لأول مرة في منغوليا بشركة خدمات ضريبية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Global جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في آسيا فعمدت إلى فتح شركة تعاونية تحمل اسم Taxand Advisory LLC، وهي شركة استشارات ضريبية متكاملة الخدمات في منغوليا.

تأسست شركة Taxand Advisory في عام 2023 بهدف تقديم حلول ضريبية متكاملة ومستقلة للعملاء المحليين والمستثمرين الأجانب. كما تقدم الشركة، الذي يتولى مهمة إدارتها الشريك الإداري Enkhjavkhlan (Jack) Tseyen، خدمات الاستشارات الضريبية والامتثال للمؤسسات وخدمات مراجعة الضرائب وخدمات التقاضي والتسعير التحويلي وضريبة القيمة المضافة والعناية الواجبة للعملاء متعددي الجنسيات والمحليين على حد سواء.

صرح Jack، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر إزاء قدرتنا على توفير حلول شاملة مبتكرة خصوصًا لتلبية احتياجات عملائنا معولين في هذا الصدد على خبرتنا الثرية في السوق المحلية". "إن تعاوننا البناء مع Andersen Global من شأنه تعزيز موارد شركتنا ودعم رؤيتنا المتمثلة في تقديم خدمة سلسة لعملائنا في كل أنحاء آسيا والعالم."

أضاف Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة Andersen، قائلاً: "تعد منغوليا سوقًا فتية تتمتع باحتياطات هائلة من المعادن، ناهيك عن أن التجارة الدولية فيها تشهد توسعًا سريعًا. وقد ساعد زملاؤنا في تأسيس مكتب PWC في منغوليا، إذ كان أحد زملائنا رئيسًا سابقًا لقسم الضرائب الدولي في هيئة الضرائب. وبالتأكيد، فإنهم يحدثون زخمًا في هذه السوق النامية بفضل خبرتهم الثرية."

تعد Andersen Global رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة قانونيًا، والتي تضم بين جنباتها متخصصين في خدمات الضرائب والاستشارات القانونية وخدمات التقييم في كل أنحاء العالم. هذا، وتضم الآن شركة Andersen Global، التي أسستها إحدى الشركات الأعضاء الأمريكية Andersen Tax LLC في عام 2013، بين جنباتها أكثر من 17,000 متخصص على مستوى العالم وتبرز أعمالها في أكثر من 475 موقعًا هي قوام الشركات الأعضاء والشركات التعاونية.

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