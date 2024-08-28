شركة Interactive Brokers تقدم إمكانية الوصول إلى الأسهم في بورصة ماليزيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية مؤتمتة، اليوم أن عملاءها يمكنهم تداول الأسهم في بورصة ماليزيا، واحدة من أكبر البورصات في جنوب شرق آسيا. مع هذا الإطلاق، يمكن لعملاء IBKR تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المقومة بالرينغيت الماليزي (MYR) جنبًا إلى جنب مع الأسهم العالمية والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسندات والصناديق والمزيد من خلال منصة موحدة واحدة. لتبسيط التداول، سوف تقوم Interactive Brokers أيضًا بتنسيق تداول العملات الأجنبية اللازمة باستخدام تحويل العملات الأجنبية التلقائي بين العملة الأساسية المحددة في حساب العميل والرينغيت الماليزي.

بورصة ماليزيا للأوراق المالية بيرهاد هي البورصة الوحيدة في ماليزيا. وتبلغ قيمتها السوقية 380 مليار دولار أمريكي، وتتألف من 970 شركة مدرجة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والتصنيع والنفط والغاز. يساهم تقديم منتجات الأسهم المقومة بالعملة الماليزية في توسيع نطاق منتجات الاستثمار العالمية المتاحة على منصة Interactive Brokers ويوفر لعملاء IBKR فرصًا استثمارية جديدة في جميع أنحاء الاقتصاد الماليزي.

من أجل إنشاء عملية تداول مباشرة، سوف تعمل Interactive Brokers على تسهيل عمليات التداول من خلال التحويل التلقائي للعملات الأجنبية بين العملة الأساسية للعميل والرينغيت الماليزي باستخدام سعر تحويل يتم تحديده بناءً على أسعار سوق الصرف الأجنبي السائدة. هذا يلغي الحاجة إلى تحويلات العملات قبل التداول ويبسط تجربة التداول للعملاء.

علق David Friedland، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى Interactive Brokers، قائلاً: "تقدم Interactive Brokers للعملاء في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى الأسواق والمنتجات المتفوقة، مما يسمح لهم بإنشاء محافظ متنوعة عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول. إن تقديم الأسهم في بورصة ماليزيا يسمح لعملائنا بإضافة التعرض للأسهم الماليزية مع الاستفادة من قيام Interactive Brokers بإدارة التكلفة المرتبطة بتحويل العملات".

تقدم Interactive Brokers إمكانية الوصول إلى السوق العالمية بشكل لا مثيل له، وتكنولوجيا متقدمة، وأسعار تنافسية، مما يُمكِّن المستثمرين الأفراد والمؤسسات الموجهة ذاتيًا. يمكن لعملاء Interactive Brokers التداول في 150 سوقًا وتمويل الحسابات وتداولها بما يصل إلى 27 عملة، بما في ذلك الرينغيت الماليزي. بالإضافة إلى الأسهم في بورصة ماليزيا، يمكن للعملاء تداول عقود زيت النخيل الخام (FCPO) وعقود FTSE Bursa Malaysia KLCI الآجلة (FKLI)، مما يمنحهم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.

لمزيد من المعلومات حول تداول الأسهم في بورصة ماليزيا، ترجى زيارة:

الولايات المتحدة - بورصة ماليزيا (والبلدان التي تخدمها IB LLC)

كندا - بورصة ماليزيا

المملكة المتحدة - بورصة ماليزيا

أوروبا - بورصة ماليزيا

هونغ كونغ - بورصة ماليزيا

سنغافورة - بورصة ماليزيا

أستراليا - بورصة ماليزيا

أفضل المستثمرين المطلعين يختارون Interactive Brokers

حول .Interactive Brokers Group, Inc:

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذًا آليًا للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.

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