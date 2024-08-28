شركة Interactive Brokers تقدم إمكانية الوصول إلى الأسهم في بورصة ماليزيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية مؤتمتة، اليوم أن عملاءها يمكنهم تداول الأسهم في بورصة ماليزيا، واحدة من أكبر البورصات في جنوب شرق آسيا. مع هذا الإطلاق، يمكن لعملاء IBKR تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المقومة بالرينغيت الماليزي (MYR) جنبًا إلى جنب مع الأسهم العالمية والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسندات والصناديق والمزيد من خلال منصة موحدة واحدة. لتبسيط التداول، سوف تقوم Interactive Brokers أيضًا بتنسيق تداول العملات الأجنبية اللازمة باستخدام تحويل العملات الأجنبية التلقائي بين العملة الأساسية المحددة في حساب العميل والرينغيت الماليزي.
بورصة ماليزيا للأوراق المالية بيرهاد هي البورصة الوحيدة في ماليزيا. وتبلغ قيمتها السوقية 380 مليار دولار أمريكي، وتتألف من 970 شركة مدرجة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والتصنيع والنفط والغاز. يساهم تقديم منتجات الأسهم المقومة بالعملة الماليزية في توسيع نطاق منتجات الاستثمار العالمية المتاحة على منصة Interactive Brokers ويوفر لعملاء IBKR فرصًا استثمارية جديدة في جميع أنحاء الاقتصاد الماليزي.
من أجل إنشاء عملية تداول مباشرة، سوف تعمل Interactive Brokers على تسهيل عمليات التداول من خلال التحويل التلقائي للعملات الأجنبية بين العملة الأساسية للعميل والرينغيت الماليزي باستخدام سعر تحويل يتم تحديده بناءً على أسعار سوق الصرف الأجنبي السائدة. هذا يلغي الحاجة إلى تحويلات العملات قبل التداول ويبسط تجربة التداول للعملاء.
علق David Friedland، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى Interactive Brokers، قائلاً: "تقدم Interactive Brokers للعملاء في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى الأسواق والمنتجات المتفوقة، مما يسمح لهم بإنشاء محافظ متنوعة عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول. إن تقديم الأسهم في بورصة ماليزيا يسمح لعملائنا بإضافة التعرض للأسهم الماليزية مع الاستفادة من قيام Interactive Brokers بإدارة التكلفة المرتبطة بتحويل العملات".
تقدم Interactive Brokers إمكانية الوصول إلى السوق العالمية بشكل لا مثيل له، وتكنولوجيا متقدمة، وأسعار تنافسية، مما يُمكِّن المستثمرين الأفراد والمؤسسات الموجهة ذاتيًا. يمكن لعملاء Interactive Brokers التداول في 150 سوقًا وتمويل الحسابات وتداولها بما يصل إلى 27 عملة، بما في ذلك الرينغيت الماليزي. بالإضافة إلى الأسهم في بورصة ماليزيا، يمكن للعملاء تداول عقود زيت النخيل الخام (FCPO) وعقود FTSE Bursa Malaysia KLCI الآجلة (FKLI)، مما يمنحهم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.
لمزيد من المعلومات حول تداول الأسهم في بورصة ماليزيا، ترجى زيارة:
الولايات المتحدة - بورصة ماليزيا (والبلدان التي تخدمها IB LLC)
كندا - بورصة ماليزيا
المملكة المتحدة - بورصة ماليزيا
أوروبا - بورصة ماليزيا
هونغ كونغ - بورصة ماليزيا
سنغافورة - بورصة ماليزيا
أستراليا - بورصة ماليزيا
أفضل المستثمرين المطلعين يختارون Interactive Brokers
حول .Interactive Brokers Group, Inc:
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذًا آليًا للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.
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