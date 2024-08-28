كشفت شركة G2 Risk Solutions عن حل ثوري على منصة واحدة لدمج إدارة مخاطر التجار بسلاسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل اليوم شركة G2 Risk Solutions ‏(G2RS) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات الأعمال المتعلقة بالمخاطر والامتثال، بإصدار نسخة واجهة برمجة التطبيقات من منتجها الأساسي، ما يعزز رؤيتها لتبسيط وتحسين إدارة مخاطر التجار للبنوك المستحوذة ووسطاء الدفع. يساعد Global Onboarding ، وهو حل لإدراج التجار باستخدام الذكاء الاصطناعي، المستخدمين على إدراج التجار الجدد بأمان وبسرعة من خلال تقييمات المخاطر التنبئية الدقيقة للغاية.

حل واحد لإدارة كل شيء

يعد Global Onboarding بمثابة اللبنة الأخيرة في حل موحد يتكامل بشكل سلس مع منتجات مراقبة G2RS ومراقبة التاجر المستمرة واكتشاف عمليات غسيل المعاملات . للمرة الأولى، أصبح لدى مديري المخاطر القدرة ضمن منصة واحدة على ضمان تمويل التجار، والموافقة عليهم بذكاء على نطاق واسع، ثم توجيه تدفق التجار المعتمدين داخل وخارج الأنشطة التي تراقب بشكل مستمر مجموعة واسعة من السلوكيات غير القانونية و/أو المخالفة.

قال Brian Longe، الرئيس التنفيذي لشركة G2RS: "نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يقدم حلاً متكاملاً يعتمد على ®Merchant Map والذكاء الاصطناعي المعزز". "يحتاج عملاؤنا إلى العمل بسرعة ودقة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة مع تقليل مخاطر محفظة التجار في نفس الوقت. السرعة هي المال، والحل الذي نقدمه يتيح لهم أخيرًا التوسع بطريقة آمنة وذكية".

الابتكار لمطابقة التطور

مع توسع مشهد التجارة الإلكترونية مع التجار الجدد عبر الإنترنت وخيارات الدفع الرقمية، زادت المنافسة. في الوقت نفسه، أصبحت اللوائح معقدة وعقابية بشكل متزايد، وأصبحت الجهات الفاعلة السيئة أكثر تعقيدًا. تحتاج الشركات إلى الابتكار والمرونة للبقاء في المقدمة في هذا النظام البيئي. يعد دمج التجار بشكل فعال خطوة أساسية في الإعداد الفعال لعملاء التجار لقبول الدفع الرقمي الآمن مع تجنب التعرض للاحتيال ومخالفات قواعد خدمة البطاقة والغرامات التنظيمية.

وقالت Rochelle Blease، رئيسة قسم حلول مخاطر التجار في G2RS: "يقدم مشهد التجارة الإلكترونية المتوسع فرصًا مثيرة وتحديات كبيرة لصناعة المدفوعات". "يعمل Global Onboarding على تمكين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الآخرين من التنقل في هذه البيئة الديناميكية بثقة، والتصرف بسرعة للوصول إلى فرص الأعمال الجديدة مع تقليل التعرض للأنشطة غير القانونية وعدم الامتثال".

الجمع بين أفضل موارد الصناعة

يتضمن Global Onboarding تقنية خاصة متقدمة لتمكين عملية إدراج التجار بسرعة وثقة. يتضمن الحل قدرات قوية للتخفيف من مخاطر G2RS وتمكين الأعمال والتي تعد فريدة من نوعها في قطاع المدفوعات، بما في ذلك:



®Merchant Map هي قاعدة بيانات خاصة بسلوك التجار، تم إنشاؤها على مدار أكثر من 20 عامًا وتحتوي على مليارات نقاط البيانات، والتي تم التحقق من صحتها جميعًا بواسطة محللي G2RS الخبراء.

®Compass Score، وهي عبارة عن نتيجة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتنبأ بمخاطر نشاط التاجر الإشكالي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. تقوم نماذج التسجيل بتجميع البيانات من Merchant Map ومصادر البيانات الإضافية، بما في ذلك قوائم المراقبة وسجلات العقوبات، وتقييمات المستهلكين والوسائط السلبية، والرؤى القائمة على المخاطر لامتثال المحتوى والمخاطر التشغيلية. إدارة مخاطر دورة حياة التاجر، وهو نهج شامل يغطي المخاطر من الاكتتاب والدمج إلى المراقبة المستمرة واكتشاف غسيل المعاملات، مع إعادة الاكتتاب حسب الحاجة للتدقيق أو التحقيقات.

قال Gavin Andrews، مدير إدارة المنتجات في G2RS: "يحتاج عملاؤنا العالميون إلى أدوات تواكب التعقيد المتزايد ونمو الصناعة". "تعمل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقييمات المخاطر الشاملة وسير العمل الجاهزة للأتمتة في Global Onboarding على تلبية الاحتياجات الحرجة للكفاءة والدقة واتخاذ القرارات الذكية عند دمج التجار. هذه هي التكنولوجيا المالية التي تساعد مقدمي خدمات الدفع على توسيع نطاق عملياتهم بثقة أكبر."

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