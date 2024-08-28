كشفت شركة G2 Risk Solutions عن حل ثوري على منصة واحدة لدمج إدارة مخاطر التجار بسلاسة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل اليوم شركة G2 Risk Solutions (G2RS) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات الأعمال المتعلقة بالمخاطر والامتثال، بإصدار نسخة واجهة برمجة التطبيقات من منتجها الأساسي، ما يعزز رؤيتها لتبسيط وتحسين إدارة مخاطر التجار للبنوك المستحوذة ووسطاء الدفع. يساعد Global Onboarding ، وهو حل لإدراج التجار باستخدام الذكاء الاصطناعي، المستخدمين على إدراج التجار الجدد بأمان وبسرعة من خلال تقييمات المخاطر التنبئية الدقيقة للغاية.
حل واحد لإدارة كل شيء
يعد Global Onboarding بمثابة اللبنة الأخيرة في حل موحد يتكامل بشكل سلس مع منتجات مراقبة G2RS ومراقبة التاجر المستمرة واكتشاف عمليات غسيل المعاملات . للمرة الأولى، أصبح لدى مديري المخاطر القدرة ضمن منصة واحدة على ضمان تمويل التجار، والموافقة عليهم بذكاء على نطاق واسع، ثم توجيه تدفق التجار المعتمدين داخل وخارج الأنشطة التي تراقب بشكل مستمر مجموعة واسعة من السلوكيات غير القانونية و/أو المخالفة.
قال Brian Longe، الرئيس التنفيذي لشركة G2RS: "نحن سعداء للغاية بأن نكون أول من يقدم حلاً متكاملاً يعتمد على ®Merchant Map والذكاء الاصطناعي المعزز". "يحتاج عملاؤنا إلى العمل بسرعة ودقة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة مع تقليل مخاطر محفظة التجار في نفس الوقت. السرعة هي المال، والحل الذي نقدمه يتيح لهم أخيرًا التوسع بطريقة آمنة وذكية".
الابتكار لمطابقة التطور
مع توسع مشهد التجارة الإلكترونية مع التجار الجدد عبر الإنترنت وخيارات الدفع الرقمية، زادت المنافسة. في الوقت نفسه، أصبحت اللوائح معقدة وعقابية بشكل متزايد، وأصبحت الجهات الفاعلة السيئة أكثر تعقيدًا. تحتاج الشركات إلى الابتكار والمرونة للبقاء في المقدمة في هذا النظام البيئي. يعد دمج التجار بشكل فعال خطوة أساسية في الإعداد الفعال لعملاء التجار لقبول الدفع الرقمي الآمن مع تجنب التعرض للاحتيال ومخالفات قواعد خدمة البطاقة والغرامات التنظيمية.
وقالت Rochelle Blease، رئيسة قسم حلول مخاطر التجار في G2RS: "يقدم مشهد التجارة الإلكترونية المتوسع فرصًا مثيرة وتحديات كبيرة لصناعة المدفوعات". "يعمل Global Onboarding على تمكين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الآخرين من التنقل في هذه البيئة الديناميكية بثقة، والتصرف بسرعة للوصول إلى فرص الأعمال الجديدة مع تقليل التعرض للأنشطة غير القانونية وعدم الامتثال".
الجمع بين أفضل موارد الصناعة
يتضمن Global Onboarding تقنية خاصة متقدمة لتمكين عملية إدراج التجار بسرعة وثقة. يتضمن الحل قدرات قوية للتخفيف من مخاطر G2RS وتمكين الأعمال والتي تعد فريدة من نوعها في قطاع المدفوعات، بما في ذلك:
®Merchant Map هي قاعدة بيانات خاصة بسلوك التجار، تم إنشاؤها على مدار أكثر من 20 عامًا وتحتوي على مليارات نقاط البيانات، والتي تم التحقق من صحتها جميعًا بواسطة محللي G2RS الخبراء.
®Compass Score، وهي عبارة عن نتيجة شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتنبأ بمخاطر نشاط التاجر الإشكالي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. تقوم نماذج التسجيل بتجميع البيانات من Merchant Map ومصادر البيانات الإضافية، بما في ذلك قوائم المراقبة وسجلات العقوبات، وتقييمات المستهلكين والوسائط السلبية، والرؤى القائمة على المخاطر لامتثال المحتوى والمخاطر التشغيلية.
إدارة مخاطر دورة حياة التاجر، وهو نهج شامل يغطي المخاطر من الاكتتاب والدمج إلى المراقبة المستمرة واكتشاف غسيل المعاملات، مع إعادة الاكتتاب حسب الحاجة للتدقيق أو التحقيقات.
قال Gavin Andrews، مدير إدارة المنتجات في G2RS: "يحتاج عملاؤنا العالميون إلى أدوات تواكب التعقيد المتزايد ونمو الصناعة". "تعمل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقييمات المخاطر الشاملة وسير العمل الجاهزة للأتمتة في Global Onboarding على تلبية الاحتياجات الحرجة للكفاءة والدقة واتخاذ القرارات الذكية عند دمج التجار. هذه هي التكنولوجيا المالية التي تساعد مقدمي خدمات الدفع على توسيع نطاق عملياتهم بثقة أكبر."
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