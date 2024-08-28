Exagrid تعلن دعمها لـ Metallic

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ExaGrid ®، حل التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات الوحيد في الصناعة والذي يتميز بمطابقة وقت الاحتفاظ الذي يشتمل على طبقة غير مواجهة للشبكة (تخلق فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وعمليات الحذف المُؤخرة والثبات للتعافي من فيروسات الفدية، أعلن اليوم دعمه لـ Metallic، والذي يمثل جزءًا من سحابة Commvault®، منصة مرونة البيانات وتعافيها.
تعمل ExaGrid على تحسين اقتصاد التخزين لبيئات Commvault وذلك بالعمل مع تمكين ضغط Commvault وإلغاء التكرار لتوفير تقليل في استهلاك مساحة التخزين بما يصل إلى 15:1 - توفير في مساحة التخزين بمقدار ثلاثة أضعاف أكثر من استخدام إلغاء التكرار في Commvault بمفرده. هذا الدمج يقلل من تكلفة مساحة التخزين الاحتياطية داخل الموقع وخارجه بقدر كبير.
لقد توسعت ExaGrid الآن في هذه الفائدة لتشمل مستخدمي سحابة Commvault وذلك بدعمها لـ Metallic، حيث توفر مرونة أكبر للمستخدمين الذين يرغبون في نسخ البيانات احتياطيًا داخليًا، وتوفر مساحة تخزين أكبر وتوفير أكبر في التكاليف للمؤسسات التي تحتفظ ببياناتها لفترة أطول.
تدعم ExaGrid:
تشغيل إلغاء التكرار في Commvault
إيقاف تشغيل إلغاء التكرار في Commvault
تشغيل الضغط في Commvault
إيقاف تشغيل الضغط في Commvault
أو أي دمج مما سبق
"تستمر ExaGrid في ابتكار حلها لمساحة التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات لتحسين تكامله مع تطبيقات وأدوات النسخ الاحتياطي الرائدة. لقد كانت ExaGrid أحد أهداف برامج Commvault لقرابة الـ 15 عامًا. ونحن متحمسون لتوفير قيمة أكبر أيضًا لمستخدمي Commvault بالتوسع في دعمنا لـ Metallic أيضًا"، وذلك حسبما قال Bill Andrews، رئيس ExaGrid ورئيسها التنفيذي.
نبذة عن شركة ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المُخطط له. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة للتعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان والمناطق التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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