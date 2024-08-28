Exagrid تعلن دعمها لـ Metallic

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ExaGrid ®، حل التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات الوحيد في الصناعة والذي يتميز بمطابقة وقت الاحتفاظ الذي يشتمل على طبقة غير مواجهة للشبكة (تخلق فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وعمليات الحذف المُؤخرة والثبات للتعافي من فيروسات الفدية، أعلن اليوم دعمه لـ Metallic، والذي يمثل جزءًا من سحابة Commvault®، منصة مرونة البيانات وتعافيها.

تعمل ExaGrid على تحسين التخزين لبيئات Commvault وذلك بالعمل مع تمكين ضغط Commvault وإلغاء التكرار لتوفير تقليل في استهلاك مساحة التخزين بما يصل إلى 15:1 - توفير في مساحة التخزين بمقدار ثلاثة أضعاف أكثر من استخدام إلغاء التكرار في Commvault بمفرده. هذا الدمج يقلل من تكلفة مساحة التخزين الاحتياطية داخل الموقع وخارجه بقدر كبير.

لقد توسعت ExaGrid الآن في هذه الفائدة لتشمل مستخدمي سحابة Commvault وذلك بدعمها لـ Metallic، حيث توفر مرونة أكبر للمستخدمين الذين يرغبون في نسخ البيانات احتياطيًا داخليًا، وتوفر مساحة تخزين أكبر وتوفير أكبر في التكاليف للمؤسسات التي تحتفظ ببياناتها لفترة أطول.

تدعم ExaGrid:



تشغيل إلغاء التكرار في Commvault

إيقاف تشغيل إلغاء التكرار في Commvault

تشغيل الضغط في Commvault

إيقاف تشغيل الضغط في Commvault أو أي دمج مما سبق

"تستمر ExaGrid في ابتكار حلها لمساحة التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات لتحسين تكامله مع تطبيقات وأدوات النسخ الاحتياطي الرائدة. لقد كانت ExaGrid أحد أهداف برامج Commvault لقرابة الـ 15 عامًا. ونحن متحمسون لتوفير قيمة أكبر أيضًا لمستخدمي Commvault بالتوسع في دعمنا لـ Metallic أيضًا"، وذلك حسبما قال Bill Andrews، رئيس ExaGrid ورئيسها التنفيذي.

نبذة عن شركة ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمان شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة وتقادم المنتجات المُخطط له. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة للتعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان والمناطق التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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