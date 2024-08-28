وزير الاستثمار: توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للتوسع فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع فوزية عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير الاستثمار ، أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين على حد سواء، لافتاً إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية بالسوق المصري كي ترقى لطموحات البلدين.
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وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية تفعيل دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر.
ولفت إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرا إلى تطلعه لعقد لقاء موسع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال البحريني لاستعراض رؤاهم وتطلعاتهم لزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصري بمختلف المجالات.
ومن جانبها، أكدت سفيرة البحرين حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين ومصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من موقع البحرين كمحور تجاري ولوجستي رئيسي للصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لا سيما لمنطقة الخليج العربي.
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