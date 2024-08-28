وزير الاستثمار: توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للتوسع فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع فوزية عبد الله سفيرة البحرين بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار ، أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لترجمة العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين على حد سواء، لافتاً إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات البحرينية بالسوق المصري كي ترقى لطموحات البلدين.

موضوعاتمصر تتطلع لجذب مستثمرين أمريكيين لقطاع السياحة والفنادق الحكومة تبحث دعم وتطوير صناعة التقاوى فى مصر “أصدقاء البيئة” للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية تفعيل دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر.

ولفت إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرا إلى تطلعه لعقد لقاء موسع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال البحريني لاستعراض رؤاهم وتطلعاتهم لزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصري بمختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت سفيرة البحرين حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين ومصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشارت السفيرة إلى أهمية الاستفادة من موقع البحرين كمحور تجاري ولوجستي رئيسي للصادرات المصرية لمختلف دول العالم، لا سيما لمنطقة الخليج العربي.