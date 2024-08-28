بافت باع أسهماً إضافية في بنك أوف أمريكا بقيمة تناهز المليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) باعت شركة“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر الأمريكي“وارين بافت” أسهماً إضافية بقيمة 982 مليون دولار في“بنك أوف أمريكا”، إذ يواصل الملياردير الملقب بـ“حكيم أوماها” تقليص استثماراته بالمقرض الأمريكي.
وأظهرت إقرارات تنظيمية قدمتها الشركة مساء أمس الثلاثاء، أن آخر عملية لبيع الأسهم جرت خلال يومي 23 و27 أغسطس الجاري.
موضوعات متعلقة
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار .. والفضة تتراجع بنحو 1.5% أرباح“ستادلر” السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال
وبذلك، خفّضت“بيركشاير هاثاواي” حصتها الإجمالية في“بنك أوف أمريكا” بنحو 13% في سلسلة من عمليات البيع بدأت منتصف الشهر الماضي، حصلت من خلالها على إيرادات إجمالية 5.4 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.
ورغم ذلك، تظل“بيركشاير هاثاواي” أكبر مساهمي“بنك أوف أمريكا” بحيازتها 903.8 مليون سهم بقيمة تعادل 35.9 مليار دولار وفق سعر إغلاق جلسة الثلاثاء.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.