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بافت باع أسهماً إضافية في بنك أوف أمريكا بقيمة تناهز المليار دولار - جريدة البورصة

8/28/2024 4:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) باعت شركة“بيركشاير هاثاواي” التابعة للمستثمر الأمريكي“وارين بافت” أسهماً إضافية بقيمة 982 مليون دولار في“بنك أوف أمريكا”، إذ يواصل الملياردير الملقب بـ“حكيم أوماها” تقليص استثماراته بالمقرض الأمريكي.

وأظهرت إقرارات تنظيمية قدمتها الشركة مساء أمس الثلاثاء، أن آخر عملية لبيع الأسهم جرت خلال يومي 23 و27 أغسطس الجاري.

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وبذلك، خفّضت“بيركشاير هاثاواي” حصتها الإجمالية في“بنك أوف أمريكا” بنحو 13% في سلسلة من عمليات البيع بدأت منتصف الشهر الماضي، حصلت من خلالها على إيرادات إجمالية 5.4 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

ورغم ذلك، تظل“بيركشاير هاثاواي” أكبر مساهمي“بنك أوف أمريكا” بحيازتها 903.8 مليون سهم بقيمة تعادل 35.9 مليار دولار وفق سعر إغلاق جلسة الثلاثاء.


المصدر:

MENAFN28082024000202011048ID1108609487

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