الحكومة تبحث دعم وتطوير صناعة التقاوى فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث علاء فاروق الزراعة، مع عدد من خبراء صناعة التقاوى، وشركات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال، سبل دعم وتطوير صناعة التقاوى وتداولها فى مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديث.

وأكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مضيفا أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص.

موضوعاتوزير الاستثمار: توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للتوسع فى مصر “أصدقاء البيئة” للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات رئيس الشركة:“سيكم” تحافظ على مستويات صفرية للانبعاثات منذ 2007

ووجه بتكثيف التوعية والارشاد الزراعى بأصناف التقاوى الجيدة والمناسبة، ومميزاتها وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، فى إطار تقديم الدعم الفنى للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الغش فى التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.

ومن جهته، أكد اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تشجيع الإنتاج المحلى للتقاوى، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، مضيفا أن مجلس النواب سيساهم فى إزالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج فى هذا المجال.

واستمع وزير الزراعة إلى كافة المقترحات من خبراء وصناع التقاوى، فضلا عن المشكلات التى تواجه هذه الصناعة، مؤكدا العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، وكذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، فى سبيل إزالة العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة.