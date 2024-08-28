Wednesday, 28 August 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة تبحث دعم وتطوير صناعة التقاوى فى مصر

8/28/2024 4:56:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث علاء فاروق وزير الزراعة، مع عدد من خبراء صناعة التقاوى، وشركات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال، سبل دعم وتطوير صناعة التقاوى وتداولها فى مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديث.

وأكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مضيفا أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص.

موضوعات متعلقة وزير الاستثمار: توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين البحرينيين للتوسع فى مصر “أصدقاء البيئة” للوقود الحيوى تستثمر 12 مليون جنيه لمضاعفة إنتاجها 9 مرات رئيس الشركة:“سيكم” تحافظ على مستويات صفرية للانبعاثات منذ 2007

ووجه بتكثيف التوعية والارشاد الزراعى بأصناف التقاوى الجيدة والمناسبة، ومميزاتها وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، فى إطار تقديم الدعم الفنى للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الغش فى التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.

وزير الزراعة: إنتاج التقاوى قضية أمن قومى لإرتباطها بالأمن الغذائى

ومن جهته، أكد اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تشجيع الإنتاج المحلى للتقاوى، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، مضيفا أن مجلس النواب سيساهم فى إزالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج فى هذا المجال.

واستمع وزير الزراعة إلى كافة المقترحات من خبراء وصناع التقاوى، فضلا عن المشكلات التى تواجه هذه الصناعة، مؤكدا العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، وكذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، فى سبيل إزالة العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة.

MENAFN28082024000202011048ID1108609486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث