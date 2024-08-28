الحكومة تبحث دعم وتطوير صناعة التقاوى فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث علاء فاروق وزير
الزراعة، مع عدد من خبراء صناعة التقاوى، وشركات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال، سبل دعم وتطوير صناعة التقاوى وتداولها فى مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديث.
وأكد وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مضيفا أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص.
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ووجه بتكثيف التوعية والارشاد الزراعى بأصناف التقاوى الجيدة والمناسبة، ومميزاتها وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، فى إطار تقديم الدعم الفنى للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الغش فى التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها. وزير الزراعة: إنتاج التقاوى قضية أمن قومى لإرتباطها بالأمن الغذائى
ومن جهته، أكد اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تشجيع الإنتاج المحلى للتقاوى، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، مضيفا أن مجلس النواب سيساهم فى إزالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج فى هذا المجال.
واستمع وزير الزراعة إلى كافة المقترحات من خبراء وصناع التقاوى، فضلا عن المشكلات التى تواجه هذه الصناعة، مؤكدا العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، وكذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، فى سبيل إزالة العقبات التى تواجه هذه الصناعة الهامة.
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