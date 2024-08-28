تقلب مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لنتائج أعمال إنفيديا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحركت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ ينتظر المتداولون نتائج أعمال“إنفيديا كورب” للحصول على أدلة حول ما إذا كانت نشوة الذكاء الاصطناعي التي غذت السوق الصاعدة لديها مجال أكبر للاستمرار.

قبل يوم واحد فقط من إعلان أرباح شركة صناعة الرقائق الكبرى، يستعد المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت محبوبة الذكاء الاصطناعي ستحقق على الأقل تقديرات وول ستريت المتفائلة. ونظراً لتأثيرها الهائل على المؤشرات الأوسع، فقد وصف مكتب التابع لـ”غولدمان ساكس” ذات مرة سهم“إنفيديا” بأنه“الأكثر تأثيراً في العالم”. باعتبارها عضواً في مجموعة“العظماء السبعة” من الأسهم الكبرى، كانت الشركة مسؤولة عن أكثر من ثلث مكاسب مؤشر“ناسداك 100” (Nasdaq 100) هذا العام.

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يتأهب المستثمرون لتقلبات كبيرة في سعر سهم“إنفيديا” مع إعلان الشركة، البالغة قيمتها 3.2 تريليون دولار والتي يقودها جنسن هوانغ، عن أرباحها اليوم الأربعاء. وييتوقع سوق عقود الخيارات حدوث تحرك بنسبة 10% تقريباً في أي اتجاه (صعوداً أو هبوطاً) في اليوم التالي لإعلان نتائج الأعمال. ارتفع سعر السهم بأكثر من 150% هذا العام وبنسبة 1000% من أدنى مستوى له في السوق الهابطة في أكتوبر 2022.

قال أنتوني ساجليمبيني من“أميربرايس فاينانشال” (Ameriprise Financial):“قد يكون لنتائج أعمال (إنفيديا) تأثير أكبر على السوق بشكل عام من خطاب جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي”، و”امض يا باول، لقد حان دور جنسن هوانغ لتحريك الأسواق”.

يرى كريس سينيك من“وولف ريسرش” (Wolfe Research)، أن نتائج إنفيديا ستحدد نغمة الأسواق قبل تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي المنتظر في 6 سبتمبر. وقال“ما زلنا متفائلين، لكن المخاطر تميل الآن نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القريب جداً”، و”من منظور موسمي، ندخل فترة أضعف تتفاقم بشكل أكبر في سنوات الانتخابات”.

ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” (S&P 500) إلى مستوى 5625 نقطة. وارتفع مؤشر“ناسداك 100” بنسبة 0.3%. وصعد مؤشر يتتبع أسهم شركات تصنيع الرقائق 1.1%. وارتفع سعر سهم“إنفيديا” بنسبة 1.5%. وانخفض سهم شركة البرمجيات“سيلز فورس” (Salesforce)، التي تعلن أيضاً عن نتائج أعمالها اليوم الأربعاء، بنسبة 0.4%. وانخفض سهم شركة“سوبر مايكرو كمبيوتر” بنسبة 2.6% بعد أن قالت شركة“هيندنبرغ ريسرش” إنها تبيع أسهم شركة تصنيع معدات الخوادم على المكشوف. انخفض مؤشر“راسل 2000” (Russell 2000) للأسهم الصغيرة بنسبة 0.7%.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.83%. ولاقت عملية بيع سندات لمدة عامين بقيمة 69 مليار دولار أميركي إقبالاً كبيراً. انخفض سعر النفط بعد أن ورود إشارات فنية على أن الارتفاع الذي استمر ثلاثة أيام مدفوعاً بالتهديد بوقف الإمدادات الليبية كان مبالغاً فيه.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

في ظل الأسئلة التي تدور حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، وحالة الاقتصاد، والسباق الرئاسي الأمريكي، يبدو هناك شيء واحد على الأقل واضحا في وول ستريت: الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا يزال أساسيا.

ساهمت المخاوف بشأن عوائد تلك الاستثمارات مؤخراً في الضغوط البيعية التي ضربت أسهم التكنولوجيا، رغم أن هذا الانخفاض وجد قوى شرائية سريعا. قادت شركات أجهزة ورقائق الذكاء الاصطناعي ارتداد مؤشر“ناسداك 100” من أدنى مستوى له في أغسطس، وصعد سعر سهم“إنفيديا” بنحو 30%.

تحتل“إنفيديا” أكثر من 6% من القيمة السوقية لمؤشر“إس آند بي 500” من حيث الوزن، لذلك“فإنها عنصر محدد أكبر بشكل متزايد لاتجاه السوق وزخمه”، وفق تصريحات مات ستاكي من“نورث ويسترن ميوتوال ويلث مانجمنت” (Northwestern Mutual Wealth Management) لـ”يلومبرغ سرفيلنس”. وقال إنه إذا فشلت شركة تصنيع الرقائق الكبرى في تحقيق التوقعات، أو حتى مجرد تلبية التوقعات،“فأعتقد أن الأمر أقرب إلى بيئة خالية من المخاطر، وليس بالضرورة وقوداً لتحويل الاتجاه”.

ويرجح المحللون، في المتوسط، أن تتوقع شركة صناعة الرقائق نمواً في الإيرادات يزيد عن 70% خلال الربع الحالي. ويقدر البعض زيادة أكبر. ستكون نتائج وتوقعات“إنفيديا” أيضًا بمثابة مقياس للإنفاق على الذكاء الاصطناعي في معظم صناعة التكنولوجيا.

في حين أفادت تقارير بتأخير بعض إصدارات مجموعة شرائح إنفيديا الجديدة“بلاكويل” (Blackwell)، يعتقد معظم المحللين أن هناك طلباً كافياً على المنتجات الحالية لجعل هذه العقبات غير مهمة. ولم تعلق الشركة بعد على الأمر.





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