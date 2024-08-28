أوراسكوم للتنمية تبيع مبنى تجاري في O West بـ332 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“أوراسكوم للتنمية مصر” عن إتمام صفقة
بيع مبنى تجاري إلى سعودي سوبر ماركت داخل مشروع O West لإنشاء أول سوبر ماركت داخل المشروع.
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للمبنى المباع حوال 332 مليون جنيه.
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وارتفعت المبيعات العقارية لشركة“أوراسكوم للتنمية – مصر” بنحو 110% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 16 مليار جنيه بدعم من نمو المبيعات الخارجية للشركة، لتمثل نحو 40% من إجمالى المبيعات العقارية.
وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، تراجع صافى أرباح الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 6% ليصل إلى 942 مليون جنيه، مقابل أكثر من مليار جنيه أرباحًا سجلتها الشركة بالنصف الأول من العام الماضى.
وسجل إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجارى، مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، كما زادت تكاليف الشركة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من عام 2023.
وأوضحت الشركة، فى بيان نتائج الأعمال، أنها واصلت تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2024، وحاولت الحفاظ على أدائها عبر تنوع مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة.
وأضافت أن الشركة واجهت تحديات الاقتصاد الكلى الذى يؤثر فى بيئة الأعمال فى مصر مما كبدها خسائر فروق عملة تجاوزت 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول، إلا أن تبنى نموذج الأعمال المرن والمتنوع ساعد فى معالجة الضغوط التضخمية بشكل فعال.
وأرجعت الشركة خسارة فروق العملة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية، كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 78.1% لتصل إلى 856.9 مليون جنيه نتيجة لارتفاع سعر الفائدة فى مصر بشكل عام.
وبلغ الرصيد النقدى للشركة حوالى 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، كما بلغ الرصيد النقدى من العملات الأجنبية حوالى 70 مليون دولار، مقابل صافى الدين الذى ناهز 3.1 مليار جنيه.
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