أوراسكوم للتنمية تبيع مبنى تجاري في O West بـ332 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“أوراسكوم للتنمية مصر” عن إتمام بيع مبنى تجاري إلى سعودي سوبر ماركت داخل مشروع O West لإنشاء أول سوبر ماركت داخل المشروع.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للمبنى المباع حوال 332 مليون جنيه.

موضوعاتارتفاع جماعى لمؤشرات في المستهل بتداولات 308.9 مليون جنيه أرباح“العامة للصوامع” ترتفع 48% خلال يوليو مشتريات الأجانب تقود مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى

وارتفعت المبيعات العقارية لشركة“أوراسكوم للتنمية – مصر” بنحو 110% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 16 مليار جنيه بدعم من نمو المبيعات الخارجية للشركة، لتمثل نحو 40% من إجمالى المبيعات العقارية.

وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، تراجع صافى أرباح الشركة المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 6% ليصل إلى 942 مليون جنيه، مقابل أكثر من مليار جنيه أرباحًا سجلتها الشركة بالنصف الأول من العام الماضى.

وسجل إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجارى، مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، كما زادت تكاليف الشركة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 6.5 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من عام 2023.

وأوضحت الشركة، فى بيان نتائج الأعمال، أنها واصلت تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2024، وحاولت الحفاظ على أدائها عبر تنوع مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة.

وأضافت أن الشركة واجهت تحديات الاقتصاد الكلى الذى يؤثر فى بيئة الأعمال فى مصر مما كبدها خسائر فروق عملة تجاوزت 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول، إلا أن تبنى نموذج الأعمال المرن والمتنوع ساعد فى معالجة الضغوط التضخمية بشكل فعال.

وأرجعت الشركة خسارة فروق العملة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية، كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 78.1% لتصل إلى 856.9 مليون جنيه نتيجة لارتفاع سعر الفائدة فى مصر بشكل عام.

وبلغ الرصيد النقدى للشركة حوالى 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، كما بلغ الرصيد النقدى من العملات الأجنبية حوالى 70 مليون دولار، مقابل صافى الدين الذى ناهز 3.1 مليار جنيه.