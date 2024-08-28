أرباح العامة للصوامع ترتفع 48% خلال يوليو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 48% خلال يوليو لتصل إلى 15.45 مليون جنيه، مقارنة بربح 10.32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.

وتسعى الشركة العامة للصوامع والتخزين لإتمام تدشين صومعة ميناء غرب بورسعيد خلال شهرين، بعدما وصل معدل التنفيذ بها حاليًا إلى نحو 91%، وفقًا لما قاله محمود سعيد رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة لـ”البورصة”.

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وأضاف سعيد، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تخطت مليار جنيه حتى الآن، نظراً لما حدث مؤخراً من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويعد مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد أحد المشروعات القومية التى بدأ تدشينها العام قبل الماضى ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 ألف طن، وتتضمن الصومعة 8 خلايا معدنية، 4 منها بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخرى بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 ألف طن، بالإضافة إلى 2 شفاط هوائى بطاقة 600 طن فى الساعة للشفاط الواحد.

ووفقًا لآخر بيانات من وزارة التموين مطلع العام الجارى، وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 75% حيث يبلغ إجمالى تكلفة المشروع 14 مليون دولار.

وأعلنت الشركة الاثنين عن نتائج أعمالها حيث سجلت صافى ربح بنحو 207.6 مليون جنيه العام المالى الماضى 2023-2024، مقابل 141.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى، بمعدل نمو 47%.

وبلغ مجمل ربح الشركة نحو 384.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 268.5 مليون خلال نفس الفترة عام 2023.

ونمت إيرادات الشركة 17.3% على أساس سنوى، مسجلة 1.3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، ليصل بذلك نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات نحو 30.5%.

وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالشركة بمعدل 21.8% على أساس سنوى، لتصل إلى 632.4 مليون جنيه مقابل 519.1 مليون جنيه