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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال - جريدة البورصة

8/28/2024 4:56:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات في القارة العجوز، وترقب المستثمرين بيانات التضخم بمنطقة اليورو.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 519 نقطة ، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التأمين 0.53%.

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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8345 نقطة، ارتفع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.31% إلى 18740 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.28% إلى 7586 نقطة.

وذكر مكتب الإحصاءات الفرنسي في تقرير صدر اليوم، أن معنويات الأسر بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد شهدت تحسناً طفيفاً في أغسطس.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقارير نتائج أعمال شركات أوروبية عدة، منها“ليجو”، و”برودنشيال”، و”نوفونيسيس”، فضلاً عن نتائج شركات أمريكية بارزة مثل“إنفيديا” و”ستيت سايد”.

ومن المقرر صدور القراءة الأولية لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الجمعة القادمة، وتشير التوقعات إلى تباطؤه لـ 2.2% على أساس سنوي في أغسطس من 2.6% في الشهر السابق.


المصدر:

MENAFN28082024000202011048ID1108609482

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