ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات في القارة العجوز، وترقب المستثمرين بيانات التضخم بمنطقة اليورو.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 519 نقطة ، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التأمين 0.53%.
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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8345 نقطة، ارتفع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.31% إلى 18740 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.28% إلى 7586 نقطة.
وذكر مكتب الإحصاءات الفرنسي في تقرير صدر اليوم، أن معنويات الأسر بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد شهدت تحسناً طفيفاً في أغسطس.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقارير نتائج أعمال شركات أوروبية عدة، منها“ليجو”، و”برودنشيال”، و”نوفونيسيس”، فضلاً عن نتائج شركات أمريكية بارزة مثل“إنفيديا” و”ستيت سايد”.
ومن المقرر صدور القراءة الأولية لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الجمعة القادمة، وتشير التوقعات إلى تباطؤه لـ 2.2% على أساس سنوي في أغسطس من 2.6% في الشهر السابق.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609482
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