أرباح ستادلر السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة ستادلر السويسرية لمعدات السكك الحديدية، أن صافي أرباحها شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7%.

وبعد استقرار المبيعات؛ بلغ صافي أرباح المجموعة المصنعة لمعدات السكك الحديدية 27.5 مليون فرنك، محققة بذلك نموا بمقدار 7%.

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وأشار بيان المجموعة، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة ظلت مستقرة عند 1.29 مليار فرنك، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، الامر الذى كان مطابقا تماما للتوقعات.

وبوجه عام؛ تمكنت المجموعة من تحقيق ثلث إيراداتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على أن يؤخذ الجزء المتبقي في الاعتبار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

من ناحية أخرى، تراجعت الطلبيات بنسبة 45% إلى 2.55 مليار فرنك، وأرجعت مجموعة ستادلر هذا الانخفاض إلى المستوى“المرتفع بشكل استثنائي” الذى حققته خلال الفترة ذاتها من عام 2023 الماضي والذى بلغ 4.7 ​​مليار فرنك.

وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ دفتر الطلبيات ذروته عند 26.78 مليار فرنك، مقابل 24.41 مليارًا في نهاية عام 2023.

ومن ناحية الربحية، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 41% إلى 28.2 مليون فرنك، كما انخفض الهامش المقابل إلى 2.2%، مقارنة بـ3.7% قبل 12 شهرًا.

ويرجع هذا الانخفاض إلى طريقة حساب حجم الأعمال والتغيرات في مزيج الطلبات.

وأضافت“ستادلر”، في بيانها، أنها شهدت زيادة في تكاليف التطوير والإنتاج، حيث يعمل لديها ما مجموعه 14807 موظفين بدوام كامل، بزيادة في القوى العاملة بنسبة 8%.

وتعكس الزيادة في صافي الربح من جهة نتيجة فائدة إيجابية بقيمة 7.8 مليون فرنك، فضلا عن آثار إيجابية لسعر الصرف بقيمة 11.6 مليون فرنك، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض العبء الضريبي.

وكان أداء المجموعة بوجه عام أقل من توقعات المحللين، باستثناء صافي الربح والإيرادات.

وفي استطلاع أجرته وكالة أنباء العالم العربي، توقع الخبراء أن يبلغ متوسط ​​قبول الطلبات 2.72 مليار فرنك، وإيرادات 1.28 مليارًا، وأرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 43 مليون فرنك، وأرباحا صافية قدرها 25 مليونًا.

بالنسبة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، تؤكد الشركة السويسرية- التي يقع مقرها في مدينة بوسنانج -الأهداف المالية المحددة في بداية العام، متوقعة أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما بين 3.5 و3.7 مليار فرنك، وهامش ربح عند مستوى مماثل لعام 2023، أي 5.1%.

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