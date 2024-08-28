أرباح ستادلر السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت مجموعة ستادلر السويسرية لمعدات السكك الحديدية، أن صافي أرباحها شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7%.
وبعد استقرار المبيعات؛ بلغ صافي أرباح المجموعة المصنعة لمعدات السكك الحديدية 27.5 مليون فرنك، محققة بذلك نموا بمقدار 7%.
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وأشار بيان المجموعة، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة التداول ظلت مستقرة عند 1.29 مليار فرنك، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، الامر الذى كان مطابقا تماما للتوقعات.
وبوجه عام؛ تمكنت المجموعة من تحقيق ثلث إيراداتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على أن يؤخذ الجزء المتبقي في الاعتبار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
من ناحية أخرى، تراجعت الطلبيات بنسبة 45% إلى 2.55 مليار فرنك، وأرجعت مجموعة ستادلر هذا الانخفاض إلى المستوى“المرتفع بشكل استثنائي” الذى حققته خلال الفترة ذاتها من عام 2023 الماضي والذى بلغ 4.7 مليار فرنك.
وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ دفتر الطلبيات ذروته عند 26.78 مليار فرنك، مقابل 24.41 مليارًا في نهاية عام 2023.
ومن ناحية الربحية، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 41% إلى 28.2 مليون فرنك، كما انخفض الهامش المقابل إلى 2.2%، مقارنة بـ3.7% قبل 12 شهرًا.
ويرجع هذا الانخفاض إلى طريقة حساب حجم الأعمال والتغيرات في مزيج الطلبات.
وأضافت“ستادلر”، في بيانها، أنها شهدت زيادة في تكاليف التطوير والإنتاج، حيث يعمل لديها ما مجموعه 14807 موظفين بدوام كامل، بزيادة في القوى العاملة بنسبة 8%. ارتفاع معدل البطالة في سويسرا بالربع الثاني 2024
وتعكس الزيادة في صافي الربح من جهة نتيجة فائدة إيجابية بقيمة 7.8 مليون فرنك، فضلا عن آثار إيجابية لسعر الصرف بقيمة 11.6 مليون فرنك، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض العبء الضريبي.
وكان أداء المجموعة بوجه عام أقل من توقعات المحللين، باستثناء صافي الربح والإيرادات.
وفي استطلاع أجرته وكالة أنباء العالم العربي، توقع الخبراء أن يبلغ متوسط قبول الطلبات 2.72 مليار فرنك، وإيرادات 1.28 مليارًا، وأرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 43 مليون فرنك، وأرباحا صافية قدرها 25 مليونًا.
بالنسبة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، تؤكد الشركة السويسرية- التي يقع مقرها في مدينة بوسنانج -الأهداف المالية المحددة في بداية العام، متوقعة أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما بين 3.5 و3.7 مليار فرنك، وهامش ربح عند مستوى مماثل لعام 2023، أي 5.1%.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609481