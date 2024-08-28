Wednesday, 28 August 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح ستادلر السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر

8/28/2024 4:56:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت مجموعة ستادلر السويسرية لمعدات السكك الحديدية، أن صافي أرباحها شهد زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7%.

وبعد استقرار المبيعات؛ بلغ صافي أرباح المجموعة المصنعة لمعدات السكك الحديدية 27.5 مليون فرنك، محققة بذلك نموا بمقدار 7%.

موضوعات متعلقة انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار .. والفضة تتراجع بنحو 1.5% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال تقلب مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لنتائج أعمال“إنفيديا”

وأشار بيان المجموعة، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة التداول ظلت مستقرة عند 1.29 مليار فرنك، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، الامر الذى كان مطابقا تماما للتوقعات.

وبوجه عام؛ تمكنت المجموعة من تحقيق ثلث إيراداتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على أن يؤخذ الجزء المتبقي في الاعتبار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

من ناحية أخرى، تراجعت الطلبيات بنسبة 45% إلى 2.55 مليار فرنك، وأرجعت مجموعة ستادلر هذا الانخفاض إلى المستوى“المرتفع بشكل استثنائي” الذى حققته خلال الفترة ذاتها من عام 2023 الماضي والذى بلغ 4.7 ​​مليار فرنك.

وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ دفتر الطلبيات ذروته عند 26.78 مليار فرنك، مقابل 24.41 مليارًا في نهاية عام 2023.

ومن ناحية الربحية، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 41% إلى 28.2 مليون فرنك، كما انخفض الهامش المقابل إلى 2.2%، مقارنة بـ3.7% قبل 12 شهرًا.

ويرجع هذا الانخفاض إلى طريقة حساب حجم الأعمال والتغيرات في مزيج الطلبات.

وأضافت“ستادلر”، في بيانها، أنها شهدت زيادة في تكاليف التطوير والإنتاج، حيث يعمل لديها ما مجموعه 14807 موظفين بدوام كامل، بزيادة في القوى العاملة بنسبة 8%.

ارتفاع معدل البطالة في سويسرا بالربع الثاني 2024

وتعكس الزيادة في صافي الربح من جهة نتيجة فائدة إيجابية بقيمة 7.8 مليون فرنك، فضلا عن آثار إيجابية لسعر الصرف بقيمة 11.6 مليون فرنك، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض العبء الضريبي.

وكان أداء المجموعة بوجه عام أقل من توقعات المحللين، باستثناء صافي الربح والإيرادات.

وفي استطلاع أجرته وكالة أنباء العالم العربي، توقع الخبراء أن يبلغ متوسط ​​قبول الطلبات 2.72 مليار فرنك، وإيرادات 1.28 مليارًا، وأرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 43 مليون فرنك، وأرباحا صافية قدرها 25 مليونًا.

بالنسبة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، تؤكد الشركة السويسرية- التي يقع مقرها في مدينة بوسنانج -الأهداف المالية المحددة في بداية العام، متوقعة أن يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما بين 3.5 و3.7 مليار فرنك، وهامش ربح عند مستوى مماثل لعام 2023، أي 5.1%.

المصدر:

MENAFN28082024000202011048ID1108609481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث