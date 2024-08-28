ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في المستهل بتداولات 308.9 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة
المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بقيم تداولات 308.9 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 30511.75 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.59% ليصل إلى 2901.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 7071.72 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10114.9 نقطة، و صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.51% ليصل لمستوى 37167.78 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 308.97 مليون جنيه، من خلال تداول 85.4 مليون سهم، بتنفيذ 11.56 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 76 سهما، وتراجع 10 سهم في حين لم تتغير أسعار 92 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.08 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 10.86 مليون جنيه، و 3.4 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 14.3 مليون جنيه.
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