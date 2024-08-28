ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في المستهل بتداولات 308.9 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، بقيم تداولات 308.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 30511.75 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.59% ليصل إلى 2901.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 7071.72 نقطة.

موضوعاتأرباح“العامة للصوامع” ترتفع 48% خلال يوليو “أوراسكوم للتنمية” تبيع مبنى تجاري في“O West” بـ332 مليون جنيه مشتريات الأجانب تقود مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لليوم الثانى على التوالى

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10114.9 نقطة، و صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.51% ليصل لمستوى 37167.78 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 308.97 مليون جنيه، من خلال تداول 85.4 مليون سهم، بتنفيذ 11.56 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 76 سهما، وتراجع 10 سهم في حين لم تتغير أسعار 92 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.08 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 10.86 مليون جنيه، و 3.4 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 14.3 مليون جنيه.