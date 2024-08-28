انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار .. والفضة تتراجع بنحو 1.5% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين قراءة مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي نهاية الأسبوع الجاري.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 8.2 دولار إلى 2544.70 دولار للأوقية .

موضوعاتأرباح“ستادلر” السويسرية لمعدات السكة الحديد تنمو 7% بأول 6 أشهر ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع استمرار موسم نتائج الأعمال تقلب مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لنتائج أعمال“إنفيديا”

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.61% إلى 2509.31 دولار للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم سبتمبر 1.47% إلى 29.54 دولار، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.53% إلى 947.85 دولار للأوقية.

وتزامن الأداء السلبي للمعادن النفيسة مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.27% إلى 100.82 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بأمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- في ظل توقعات ارتفاعه 0.2% على أساس شهري في يوليو بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق.





المصدر: