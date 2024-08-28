انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار .. والفضة تتراجع بنحو 1.5% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين قراءة مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي نهاية الأسبوع الجاري.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 8.2 دولار إلى 2544.70 دولار للأوقية .
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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.61% إلى 2509.31 دولار للأوقية، وهبطت عقود الفضة تسليم سبتمبر 1.47% إلى 29.54 دولار، وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.53% إلى 947.85 دولار للأوقية.
وتزامن الأداء السلبي للمعادن النفيسة مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.27% إلى 100.82 نقطة.
ويترقب المستثمرون صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بأمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- في ظل توقعات ارتفاعه 0.2% على أساس شهري في يوليو بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق.
المصدر:
MENAFN28082024000202011048ID1108609479
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