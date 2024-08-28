النفط يتراجع في الولايات المتحدة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة من معهد البترول الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً في مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 آب، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.407 مليون برميل، مما يعكس سحباً كبيراً من المخزون. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.863 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات المشتقات انخفاضاً قدره 1.405 مليون برميل، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع في مستويات المخزونات على أسعار النفط وديناميات السوق في الفترة المقبلة.
في حين تراجعت أسعار عقود خام برنت بمقدار حوالي 1.88 دولار، أي بنسبة 2.3 بالمئة، لتصل إلى 79.55 دولاراً للبرميل يوم أمس بتاريخ 27 آب، وعلى نفس المنوال، شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً قدره 1.89 دولار، أي بنسبة 2.4 بالمئة، ليغلق عند 75.53 دولاراً للبرميل، وهذه الانخفاضات تعكس في الأسعار ردود فعل السوق على التغيرات في العرض والطلب.
وفي تطور اقتصادي منفصل، أظهر مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن مجلس المؤتمر زيادة إلى أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في آب، وعلى الرغم من هذا التحسن في الثقة، تزايدت المخاوف بشأن سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي، مما يقترب من أعلى مستوى لها خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، وهذه الزيادة في معدلات البطالة أدت إلى زيادة القلق بين المستهلكين، على الرغم من استمرار ارتفاع مستوى الثقة العامة.
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