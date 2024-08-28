مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع وأسعار النفط تنخفض

(MENAFN
) أظهرت بيانات حديثة من معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.407 مليون برميل، مما يشير إلى سحب كبير، كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.863 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات المشتقات انخفاضاً قدره 1.405 مليون برميل، وقد يؤثر هذا الانخفاض في مستويات المخزونات على أسعار النفط وديناميات السوق في المستقبل.
كما استجابةً لهذه التغيرات في المخزونات، تراجعت عقود خام برنت بمقدار حوالي 1.88 دولار، أو 2.3 بالمئة، لتستقر عند 79.55 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء، وبالمثل، شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضاً قدره 1.89 دولار، أو 2.4 بالمئة، ليغلق عند 75.53 دولاراً للبرميل، وتعكس هذه الانخفاضات في أسعار النفط ردود فعل السوق الأوسع على تغيرات العرض والطلب.
وفي تحديث اقتصادي منفصل، أظهر مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن مجلس المؤتمر زيادة إلى أعلى مستوى له خلال ستة أشهر في أغسطس، وعلى الرغم من هذا التفاؤل الإيجابي، تزايدت المخاوف بشأن سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي، مما يقترب من أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاث سنوات، وقد زادت هذه الزيادة في معدلات البطالة من القلق بين المستهلكين، رغم أن الثقة العامة لا تزال مرتفعة.
MENAFN28082024000045015682ID1108609452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.