البيتكوين والإيثيريوم يتراجعان وسط تقلبات سوق العملات الرقمية

(MENAFN
) شهدت عملة بيتكوين انخفاضاً كبيراً بنسبة 6.4 بالمئة، حيث هبطت إلى 58,777 دولاراً بحلول الساعة 2218 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ الاضطرابات الكبيرة في الأسواق العالمية في 5 أغسطس، وهذا التراجع الأخير دفع بيتكوين إلى الانخفاض بنسبة 20.3 بالمئة عن ذروتها البالغة 73,794 دولاراً، التي تم الوصول إليها في 14 مارس من هذا العام، وعلى الرغم من التراجع الأخير، تمكنت بيتكوين من تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 39 بالمئة على مدار العام الماضي، مما يعكس مرونتها العامة رغم التقلبات الحالية.
كما شهدت عملة الإيثيريوم أيضاً تراجعاً حاداً، حيث انخفضت في البداية بأكثر من 7 بالمئة قبل أن تتعافى قليلاً لتتداول حوالي 2,466 دولاراً، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 4.6 بالمئة، وجاء هذا التراجع في الإيثيريوم بعد فترة من التفاؤل المتزايد في سوق العملات الرقمية، والذي كان مدفوعاً جزئياً بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي اقترحت إمكانية تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، وكانت تصريحات باول قد أعطت دفعة لقطاع العملات الرقمية من خلال التلميح إلى تخفيف السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، كان العام عموماً إيجابياً للعملات الرقمية، حيث لا تزال بيتكوين مرتفعة بنسبة 39 بالمئة والإيثيريوم قد ارتفعت بنسبة 7 بالمئة، وتبرز التصحيحات الأخيرة في قيم هذه العملات التقلبات المستمرة في السوق، إلا أنها تواصل إظهار مكاسب سنوية كبيرة، مما يعكس اتجاهًا معقداً ولكن تصاعدياً لهذه الأصول الرقمية.
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