"سيريبراس" تطلق أداة جديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) أعلنت شركة سيريبراس الناشئة عن إطلاق أداة جديدة تستهدف مطوري الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح لهم الوصول إلى رقائقها الكبيرة الفريدة، والتي توفر بديلاً محتملاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لوحدات معالجة الرسوميات الشائعة من نيفيديا، وأصبحت وحدات معالجة الرسوميات من نيفيديا معياراً في صناعة تدريب وتوزيع نماذج اللغة الكبيرة التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي من أوبن إيه آي، ومع ذلك، فإن الوصول إلى وحدات معالجة الرسوميات من نيفيديا، عادة عبر خدمات الحوسبة السحابية، يمكن أن يكون صعباً ومكلفاً، خاصةً لمطوري الذكاء الاصطناعي الذين يعملون على مهام الاستدلال - وهي عملية نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة للاستخدام الواقعي، وتهدف شركة سيريبراس إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم أداء يتفوق على ما توفره وحدات معالجة الرسوميات بأسعار أقل بكثير، وقال أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس "نحن نقدم أداءً لا يمكن تحقيقه باستخدام وحدات معالجة الرسوميات. بأعلى دقة وأقل سعر".
ومن المتوقع أن يشهد سوق الاستدلال في الذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً، وقد يصل تقييمه إلى عشرات المليارات من الدولارات مع تزايد اعتماد المستهلكين والشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، ومع إدراك هذه الفرصة، تخطط شركة سيريبراس، التي تتخذ من سانيفيل، كاليفورنيا مقراً لها، لإطلاق مجموعة من المنتجات الخاصة بالاستدلال، ستكون هذه المنتجات متاحة عبر مطور رئيسي وخدمة الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة، مما يوفر خيارات مرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وللعملاء الذين يفضلون إدارة مراكز بياناتهم الخاصة، ستقوم سيريبراس أيضاً ببيع أنظمتها الذكية مباشرة، وتم تصميم رقائق الشركة المبتكرة، المعروفة باسم "ويفر سكيل انجنز"، للتغلب على أحد التحديات الكبيرة في تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تعاني وحدات معالجة الرسوميات التقليدية من صعوبة في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة المطلوبة للنماذج اللغوية الكبيرة، مما يتطلب مئات أو آلاف من الرقائق المترابطة، وعلى النقيض من ذلك، يسمح تصميم رقائق سيريبراس بمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة بشكل أكثر كفاءة على شريحة واحدة.
في حين تتيح الطريقة الفريدة لشركة سيريبراس باستخدام "ويفر سكيل انجنز" تسريع سرعات المعالجة، وهي ميزة حاسمة في سوق الذكاء الاصطناعي التنافسي، ووفقاً لفيلدمان، تتجاوز بنية رقائق سيريبراس القيود التي تواجهها وحدات معالجة الرسوميات التقليدية، مما يمكن من تحليل البيانات بسرعة وكفاءة أكبر، وتضع هذه الابتكارات شركة سيريبراس كمتنافس قوي مع نيفيديا، خاصة في سوق يتطلع إلى أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي الأكثر فعالية من حيث التكلفة والوصول، ومع استمرار الطلب على الحلول الذكية القوية في الارتفاع، قد يعيد استراتيجية شركة سيريبراس في تقديم بدائل عالية الأداء وبأسعار معقولة تشكيل مشهد الأجهزة الذكية ويؤثر على كيفية تعامل المطورين مع نشر وتوسيع نماذج الذكاء الاصطناعي.
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