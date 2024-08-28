إنتاج الكهرباء يرتفع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بفضل الطاقة المتجددة

(MENAFN
) في مايو 2024، شهدت دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمواً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء، مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمات قوية من مصادر الطاقة المتجددة، ووفقاً لأحدث الإحصاءات الشهرية لإنتاج الكهرباء الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، بلغ إجمالي الإنتاج الصافي للكهرباء في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكثر من 854 تيراوات-ساعة في مايو، مما يمثل زيادة بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2023، ولعبت مصادر الطاقة المتجددة دوراً أساسياً في هذا النمو، حيث مثلت 39.4 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في هذه الدول، ويعود الارتفاع في توليد الطاقة المتجددة، الذي زاد بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية، التي نمت بنسبة 19.7 بالمئة مقارنةً بمايو 2023، كما ساهمت طاقة الرياح بشكل إيجابي، بزيادة قدرها 5.8 بالمئة في الإنتاج، مما يعكس الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة لتلبية الطلب على الكهرباء في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كذلك أسهمت الطاقة النووية بشكل كبير في تعزيز نمو إنتاج الكهرباء النظيفة داخل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث شكلت حوالي 16.7 بالمئة من إجمالي مزيج الكهرباء في مايو 2024، وبلغ إجمالي الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية 142,900 جيجاوات-ساعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5 بالمئة عن العام السابق، وقد لوحظ هذا النمو في توليد الطاقة النووية في جميع دول المنظمة، مع أداء قوي بشكل خاص في المناطق الآسيوية والأوقيانوسية، حيث ارتفع إنتاج الطاقة النووية بنسبة 14.1 بالمئة على أساس سنوي، كما شهدت الدول الأوروبية زيادة ملحوظة بنسبة 5.5 بالمئة في توليد الكهرباء النووية، في حين سجلت الأمريكتان زيادة أكثر اعتدالاً بنسبة 3.1 بالمئة خلال نفس الفترة، ويعكس الزيادة في إنتاج الطاقة النووية الجهود المستمرة لدول المنظمة لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء.
في حين يبرز التوسع القوي في إنتاج الطاقة المتجددة والنووية الاتجاه الأوسع ضمن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز حصة مصادر الطاقة النظيفة، ومع استمرار الحكومات وصناع السياسات في الاستثمار ودعم البنية التحتية للطاقة المتجددة والنووية، يتحرك قطاع الكهرباء في دول المنظمة نحو مستقبل أكثر استدامة وانخفاضاً في انبعاثات الكربون، وهذا التحول ليس ضرورياً فقط لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية، بل أيضاً لضمان أمن واستقرار الطاقة في ظل تقلبات الأسواق العالمية للطاقة.
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