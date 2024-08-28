مؤشر نيكاي يصعد بفضل توقف ارتفاع الين ودعمه لأسهم الصادرات

(MENAFN
) شهد مؤشر نيكاي زيادة نتيجة توقف ارتفاع الين، مما ساعد على دعم الأسهم الموجهة للتصدير وقدم تعويضاً عن الانخفاضات السابقة في أسهم التكنولوجيا، وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 38,288.62 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2,680.8 نقطة، وفي البداية، كان مؤشر نيكاي في المنطقة السلبية خلال معظم الجلسة، متماشياً مع الانخفاضات في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث ترقب المستثمرون عالمياً تقرير نسفسديا الربع سنوي المتوقع اليوم الأربعاء، وتحسنت مشاعر المستثمرين مع توقف تقدير الين، مما أدى إلى انتعاش في الأسهم الموجهة للتصدير التي تأثرت بشدة عندما وصل الين إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع عند 143.45 ين لكل دولار.
كما شهدت الشركات الكبرى في قطاع الصادرات مكاسب، حيث ارتفعت أسهم سوني كورب بنسبة 2.8 بالمئة، وزادت أسهم هوندا موتور كورب وتويوتا موتور كورب بنسبة 1.8 بالمئة لكل منهما، وعلى الرغم من أن أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية قلصت خسائرها في وقت لاحق من اليوم التداول، إلا أنها استمرت في الضغط على مؤشر نيكاي، ولوحظت انخفاضات ملحوظة في الشركات التكنولوجية الكبرى، بما في ذلك طوكيو الكترون التي انخفضت بنسبة حوالي 1 بالمئة، وأدفانتس، التي تعد نيفيديا من عملائها، والتي انخفضت بنسبة 1.6 بالمئة.
في حين عزز الأداء العام لمؤشر نيكاي المكاسب في قطاعات أخرى، وارتفعت أسهم فاست ريتيلينغ، مالكة يونيكلو، بنسبة 0.6 بالمئة، وشهدت تشوجاى للصناعات الدوائية زيادة بنسبة 3.3 بالمئة، ومن بين 33 قطاعاً مدرجاً في بورصة طوكيو، ارتفعت أسهم التعدين بنسبة 2.2 بالمئة، وزادت أسهم النفط والفحم بنسبة 1.6 بالمئة، بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.
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