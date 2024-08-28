الأسهم الأوروبية تصعد بشكل خفيف بدعم من أداء قوي لقطاع التعدين

(MENAFN
) سجلت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة طفيفة بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة، مدفوعة بأداء قوي من شركات التعدين الكبرى، وارتفع مؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة 0.30 بالمئة ليصل إلى 519.33 نقطة، كما سجلت المؤشرات
الوطنية الرئيسية مكاسب، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.24 بالمئة، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.70 بالمئة، وزاد مؤشر كاك40 الفرنسي بنسبة 0.32 بالمئة، ورغم هذه المكاسب، ظل المستثمرون حذرين في انتظار بيانات اقتصادية هامة متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كما يترقب المشاركون في السوق التقارير الاقتصادية القادمة من ألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى بيانات التضخم من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر إعلانها يوم الجمعة، ومن المتوقع أن توفر هذه التقارير رؤى حاسمة حول توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ويهتم المستثمرون بشكل خاص بفهم كيفية تأثير هذه البيانات على قرارات البنك المركزي المستقبلية.
كذلك افتتح مؤشر داكس الألماني الجلسة بشكل نسبي دون تغيير، مما يعكس تأثير بيانات الناتج المحلي الإجمالي السابقة التي أظهرت انكماشاً بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد الألماني للربع الثاني من عام 2024، وبالمثل، ظل مؤشر السويد ثابتاً عند 2,566.69 نقطة بعد تقارير أفادت بانخفاض أسعار المنتجين بنسبة 1.4 بالمئة في يوليو، وعلى الجانب الإيجابي، تصدر قطاع المواد الخام الأداء الإقليمي بزيادة تتجاوز 1 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أسعار النحاس التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من ستة أسابيع بفضل التفاؤل حول إمكانية خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
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