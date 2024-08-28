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عميد أسرى جنين رائد السعدي يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

8/28/2024 4:40:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقل رائد محمد شريف السعدي (58 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه السادس والثلاثين في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن المعتقل السعدي الذي اعتُقل في الثامن والعشرين من آب 1989، يُعتبر عميد أسرى محافظة جنين وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة.

ويقضي السعدي بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال. وأضاف سمور، أن المعتقل السعدي اعتُقل للمرة الأولى في عام 1984 لمدة 6 أشهر، لرفعه علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطاردا لعدة سنوات، فاعتقل الاحتلال خلال تلك الفترة والدته لمدة أربعة أشهر وبعض إخوته للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن اعتقلته الوحدات الخاصة "المستعربون" خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله في عام 1989.

وأشار إلى أنه على مدار 35 عاما قضاها في سجون الاحتلال، فقد الأسير السعدي عددا من أفراد عائلته وأقاربه، كان آخرهم والده الحاج أبو عماد قبل ثلاثة أسابيع.

وتمكن المعتقل السعدي من تأليف كتاب "أمّي مريم الفلسطينية" في عام 2021. يُذكر أنه كان من المفترض أن يطلق سراح المعتقل السعدي مع بقية المعتقلين القدامى خلال الدفعة الرابعة في عام 2014، إلا أن الاحتلال رفض الالتزام بما تعهد به للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يفرج عن بقية قدامى المعتقلين.

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