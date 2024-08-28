عميد أسرى جنين رائد السعدي يدخل عامه الـ36 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - دخل
المعتقل رائد محمد شريف السعدي (58 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه السادس والثلاثين في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن المعتقل السعدي الذي اعتُقل في الثامن والعشرين من آب 1989، يُعتبر عميد أسرى محافظة جنين وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة.
ويقضي السعدي بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال. وأضاف سمور، أن المعتقل السعدي اعتُقل للمرة الأولى في عام 1984 لمدة 6 أشهر، لرفعه علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطاردا لعدة سنوات، فاعتقل الاحتلال خلال تلك الفترة والدته لمدة أربعة أشهر وبعض إخوته للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن اعتقلته الوحدات الخاصة "المستعربون" خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله في عام 1989.
وأشار إلى أنه على مدار 35 عاما قضاها في سجون الاحتلال، فقد الأسير السعدي عددا من أفراد عائلته وأقاربه، كان آخرهم والده الحاج أبو عماد قبل ثلاثة أسابيع.
وتمكن المعتقل السعدي من تأليف كتاب "أمّي مريم الفلسطينية" في عام 2021. يُذكر أنه كان من المفترض أن يطلق سراح المعتقل السعدي مع بقية المعتقلين القدامى خلال الدفعة الرابعة في عام 2014، إلا أن الاحتلال رفض الالتزام بما تعهد به للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يفرج عن بقية قدامى المعتقلين.
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