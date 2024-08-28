الشرطة الإسرائيلية تعتقل 62 عاملا من الضفة الغربية في تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - زعمت الشرطة الاسرائيليةاليوم الأربعاء، بأنها " اعتقالت 62 من العمال الفلسطينينخلال الـ24 ساعة الماضية في منطقتي وسط اسرائيل وتل أبيب".

وأضافت الشرطة الاسرائيلية أنه "خلال عملية مستهدفة قام بها أفراد شرطة منطقة تل أبيب في مدن تل أبيب وبات يام وحولون وغفعتايم، تم اعتقال 43 مقيما غير قانوني وخمسة أصحاب أماكن عمل وسائقين ومساعدين لهم، وتم تنفيذ الاعتقالات في مواقع البناء والشركات والشقق التي تجري فيها ترميمات، وذلك بهدف تعزيز الأمن العام".

وختمت الشرطة الاسرائيلية بالقول إنه "في غضون ذلك، نفذت عناصر شرطة المنطقة الوسطى نشاطًا مستهدفًا في مواقع البناء في منطقة ريشون لتسيون في وقت مبكر من الصباح قبل بدء العام الدراسي، في إطار مكافحة ظاهرة المقيمين غير الشرعيين. وفي النشاط، تم القبض على 19 مقيمًا غير قانوني بعد إجراء تفتيش لعشرات العمال".

في السياق، تواصل الشرطة الاسرائيلية مطاردة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة الاسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة الاسرائيلية عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

المصدر / عرب48