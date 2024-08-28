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مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين ويستولون عليها جنوب الخليل

8/28/2024 4:40:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - هاجم مستعمرون اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين وبركساتهم وفككوها واستولوا عليها في "واد الملاقي" بقرية البويب شمال شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين من مستعمرة "بني حيفر" اقتحمت بحماية قوات الاحتلال واد الملاقي بقرية البويب، وفككوا 6 مساكن من الصفيح وبركسات تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة المهانية، واستولوا فجر اليوم عليها وعلى محتوياتها ونقلوها الى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر ان مستعمرين مسلحين اعتدوا قبل يومين على الأهالي في القرية المذكورة وحاولوا سرقة مواشيهم، وحين تصدى الاهالي لهم رشقوهم بالحجارة وضربوهم بالهراوات، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بجروح ورضوض، كما اعتقل جنود الاحتلال حينها 12 مواطنا من القرية ونقلوهم الى جهة غير معلومة.

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