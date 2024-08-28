مجدلاني: عدوان الاحتلال في شمال الضفة تصعيد خطير هدفه التهجير

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، تأتي بقرار سياسي
من نتنياهو
لتصعيد الأوضاع.
وأضاف في بيان صادر عن جبهة النضال، اليوم الأربعاء، أن الهدف الذي يسعى الاحتلال إليه هو تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين بشكل مباشر في إطار خطته للتهجير القسري.
وأشار مجدلاني إلى أن محاصرة المستشفيات، واستخدام الطائرات في قصف المدنيين إشارة واضحة إلى نية الاحتلال المزيد من التدمير والقتل للأطفال والنساء والشيوخ.
وأوضح، أن نتنياهو وحكومته يعملان جاهدين من أجل تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاصرتها وتدمير المقومات كافة على الأرض.
ولفت مجدلاني إلى أن تنفيذ مبادرة الرئيس وخلق حالة إجماع وطني عام نحو الوحدة الوطنية باتا أمرا هاما لتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وحذر من مخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، والتي تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهلنا بغزة.
ودعا مجدلاني، مجلس الأمن إلى جلسة خاصة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة، وفرض العقوبات على الاحتلال الذي بات يشعر بأنه فوق القانون بدعم ورعاية وحماية من الإدارة الأمريكية.
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