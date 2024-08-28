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مجدلاني: عدوان الاحتلال في شمال الضفة تصعيد خطير هدفه التهجير

8/28/2024 4:40:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، تأتي بقرار سياسي من نتنياهو لتصعيد الأوضاع.

وأضاف في بيان صادر عن جبهة النضال، اليوم الأربعاء، أن الهدف الذي يسعى الاحتلال إليه هو تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين بشكل مباشر في إطار خطته للتهجير القسري.

وأشار مجدلاني إلى أن محاصرة المستشفيات، واستخدام الطائرات في قصف المدنيين إشارة واضحة إلى نية الاحتلال المزيد من التدمير والقتل للأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضح، أن نتنياهو وحكومته يعملان جاهدين من أجل تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاصرتها وتدمير المقومات كافة على الأرض.

ولفت مجدلاني إلى أن تنفيذ مبادرة الرئيس وخلق حالة إجماع وطني عام نحو الوحدة الوطنية باتا أمرا هاما لتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وحذر من مخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، والتي تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهلنا بغزة.

ودعا مجدلاني، مجلس الأمن إلى جلسة خاصة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة، وفرض العقوبات على الاحتلال الذي بات يشعر بأنه فوق القانون بدعم ورعاية وحماية من الإدارة الأمريكية.


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