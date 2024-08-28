30 حاخاما إسرائيليا يرفضون تمويل الحكومة اقتحام الأقصى

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعرب 30 حاخاما إسرائيليا، مساء الثلاثاء، عن رفضهم قرار التراث عميحاي إلياهو تمويل اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتبروه "تجاوزا للتوراة".

جاء ذلك في رسالة بعث بها الحاخامات، وهم من تيار "الصهيونية الدينية"، إلى إلياهو، ونشرتها القناة 14 العبرية (خاصة).

وقال الحاخامات: "صُدمنا للغاية عندما سمعنا عن التقارير التي تتحدث عن نية وزارتكم تمويل وإدارة الجولات الإرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، والذي كان دخوله حتى لغرض الصلاة محظورًا تمامًا من قبل الحاخامية الكبرى على مدى أجيال".

وأضافوا أن "دخول جبل الهيكل ينطوي على مخاوف بشأن المحظورات الخطيرة وتدنيس الهيكل ومقدساته، والتي قال الحكماء إنها أصعب من كل التجاوزات (التي وردت) في التوراة".

وذكّر الحاخامات، في رسالتهم، إلياهو بأنه جده الحاخام الأكبر السابق مرخاي إلياهو كان مَن بين الذين أفتوا بحظر دخول الحرم القدسي.

وتابعوا أن "الصعود (اقتحام اليهود) إلى جبل الهيكل لا يغير الواقع على الإطلاق؛ لأن جبل الهيكل ليس مكانا للاستيطان والإقامة، وليس مكانا للجولات والرحلات".

وختموا رسالتهم بالقول: "نحن واثقون من أنك ستتبع خطى جدك الأكبر الحاخام مردخاي إلياهو، وتلغي خطط وزارتك لبدء الجولات في جبل الهيكل".

ويزعم كبار الحاخامات في إسرائيل أن الهيكل كان مقاما مكان المسجد الأقصى، ويحظرون دخول المنطقة؛ بدعوى "عدم المس بقدسية المكان لحين إقامة الهيكل"؛ وذلك لعدم توفر عنصر الطهارة لدى المقتحمين.

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "لأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".

وتعقيبا على ذلك، قالت الوزارة إنها "تعتزم إطلاق جولات إرشادية في جبل الهيكل، والتي ستسمح لأول مرة لآلاف اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يصعدون (يقتحمون) إلى الجبل سنويا، بالإطلاع على التراث اليهودي للجبل" على حد زعمها.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن "الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها".

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.