حركة الأسواق المالية العالمية تشهد تفاوتاً وأوروبا تترقب البيانات الاقتصادية

(MENAFN
) يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، شهدت مؤشرات
الأسهم الرئيسية في وول ستريت حركة محدودة، حيث هيمن الشعور الحذر على السوق في انتظار بيانات اقتصادية هامة متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وارتفع مؤشر داو جونز
الصناعي بمقدار 54.24 نقطة، أو 0.13 بالمئة، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة قدرها 13.95 نقطة، أو 0.25 بالمئة، كما صعد مؤشر ناسداك
المركب، مضيفًا 70.24 نقطة، أو 0.40 بالمئة ، ويسعى المستثمرون للعثور على استقرار بعد بداية صعبة للشهر، التي تميزت بالتقلبات ، ومع ذلك، فإن هناك شعورًا متزايدًا بالتفاؤل بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار يوم الجمعة إلى أن الخطوة القادمة للبنك المركزي ستكون على الأرجح خفض أسعار الفائدة الأساسية ، وعلى الرغم من أن باول لم يحدد توقيت أو حجم أي تخفيضات في الأسعار، إلا أن تلميحاته بإمكانية التيسير أثارت بعض التفاؤل في السوق.
كما تمكنت الأسهم الأوروبية من الصعود بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة عبر المحيط الأطلسي، مدفوعة بشكل كبير بزيادة في شركات التعدين الكبرى، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.30 بالمئة ليصل إلى 519.33 نقطة، مع صعود مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.24 بالمئة، ومؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.70 بالمئة، وزيادة مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.32 بالمئة. ومع ذلك، سادت الحذر حيث انتظر المستثمرون بيانات اقتصادية هامة من ألمانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى أرقام التضخم من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة، ومن المتوقع أن توفر هذه النقاط البيانية رؤى حاسمة حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي، وفي وقت سابق من اليوم، فتح مؤشر داكس الألماني على استقرار بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، بينما ظل مؤشر السويد ثابتًا عند 2,566.69 نقطة بعد انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 1.4 بالمئة في يوليو.
في حين برز قطاع المواد الخام في أوروبا، متفوقًا على جميع القطاعات الأخرى بزيادة تجاوزت 1 بالمئة، وقد قوبل هذا الارتفاع بزيادة في أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من ستة أسابيع، مدعومًا بالتفاؤل بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بينما تتنقل كل من وول ستريت والأسواق الأوروبية في مناخ الحذر والتفاؤل الحالي، من المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية القادمة دورًا محوريًا في تشكيل شعور المستثمرين ومسار الأسواق المالية العالمية.
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