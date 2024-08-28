إكسونموبيل تقدم توقعات حول الطلب العالمي على النفط والتحديات البيئية

(MENAFN
) بالتوازي مع هذه التعديلات في السوق، أصدرت شركة إكسونموبيل، أحد كبار منتجي النفط الأمريكيين، توقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل ثابتًا أو حتى يرتفع قليلاً حتى عام 2050، ويقدم هذا التوجه تحديًا كبيرًا للجهود الرامية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن، ووفقًا لتقرير إكسونموبيل السنوي، فمن المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط فوق 100 مليون برميل يوميًا حتى عام 2050، وسيكون هذا الطلب مدفوعًا إلى حد كبير بالتطبيقات الصناعية مثل إنتاج السلع البلاستيكية وعمليات النقل الثقيلة، وهذا التوقع يختلف بشكل حاد عن موقف وكالة الطاقة الدولية، والتي تدعو إلى خفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 75 بالمئة إلى 24 مليون برميل يوميًا بحلول 2050 للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما أبرز كريس بيردسال، كبير الاقتصاديين ومدير الطاقة في إكسونموبيل، أن الشركة، مثل وكالة الطاقة الدولية، تعترف بأن العالم ليس على المسار الصحيح حاليًا لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وشدد على أهمية الواقعية بشأن المسار الحالي وعدم تضليل الجمهور أو أصحاب المصلحة بشأن التحديات القادمة، وعلى الرغم من ذلك، تحافظ إكسونموبيل على أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ستبدأ في الانخفاض حوالي عام 2030 مع استمرار توسع مصادر الطاقة المتجددة، ويتوقعون خفضًا بنسبة 25 بالمئة في الانبعاثات بحلول 2050، على الرغم من أن هذا قد لا يكون كافيًا لمكافحة تغير المناخ بفعالية، وتبرز الآراء المتباينة بين إكسونموبيل ووكالة الطاقة الدولية التعقيد وعدم اليقين المحيطين بالطلب المستقبلي على الطاقة والسياسة المناخية، مع تداعيات كبيرة على كل من قطاع الطاقة والجهود العالمية للحد من تغير المناخ.
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