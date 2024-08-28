جولدمان ساكس يقوم بتعديل توقعات أسعار النفط لعام 2025

(MENAFN
) قامت جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها لأسعار خام برنت لعام 2025، حيث خفضت التوقعات بمقدار 5 دولارات للبرميل نتيجة للزيادة المفاجئة في المخزونات العالمية للنفط وضعف الطلب من الصين، وفي ملاحظة للعملاء، خفضت البنك نطاق الأسعار المتوقع لخام برنت إلى 70-85 دولارًا للبرميل، مع متوسط متوقع يبلغ 77 دولارًا للبرميل في 2025، مقارنةً بالتقدير السابق الذي كان 82 دولارًا، ويعكس هذا التعديل النزولي مزيجًا من العوامل غير المتوقعة، بما في ذلك الإمدادات العالية من النفط في الولايات المتحدة ونمو الطلب البطيء في الصين، وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات من المتوقع أن تؤثر على الأسعار، أشارت جولدمان ساكس إلى أن الطلب القوي في الهند وانخفاض معدلات الفائدة، من بين عوامل أخرى، يساعدان في تخفيف الانخفاض الحاد. في الوقت نفسه، قامت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للسنة القادمة إلى 1.78 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من التقدير السابق الذي كان 1.85 مليون برميل يوميًا. كما تفترض جولدمان ساكس أن أوبك ستزيد من الإنتاج في الربع الرابع، مما قد يؤثر بشكل أكبر على ديناميات السوق.
تتم إدارة مشهد إنتاج النفط بشكل محكم من قبل أوبك+—التي تضم أعضاء أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا—منذ أواخر 2022، وقامت هذه المجموعة بتنفيذ سلسلة من تخفيضات الإنتاج لاستقرار السوق، والتي ستبقى سارية حتى نهاية 2025. ومع ذلك، في 1 أغسطس، أكدت أوبك+ خططها لرفع تدريجي لأحدث جولة من تخفيضات الإنتاج، والتي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، بدءًا من أكتوبر، وتظل المجموعة مرنة، مشيرة إلى أنه يمكنها إيقاف أو عكس هذه التغييرات إذا كانت ظروف السوق تتطلب ذلك، ومؤخرًا، بدأت أسعار النفط، التي قفزت بأكثر من 7 بالمئة في ثلاث جلسات متتالية بسبب المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط وإغلاق حقول النفط في ليبيا، في التراجع، مما يشير إلى سوق متقلبة في المستقبل القريب.
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