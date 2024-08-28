الأسواق الناشئة تشهد انتعاشاً كبيراً

(MENAFN
) تشهد الأسواق الناشئة انتعاشًا قويًا، حيث تنمو بمعدلات لم تُشاهد في السنوات الخمس عشرة الماضية، متفوقةً على الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة، ويمثل هذا الاتجاه تحولًا كبيرًا عن العقد الماضي، الذي تميز بالصعوبات الاقتصادية للعديد من الدول النامية. في أوائل الألفية الثانية، شهدت الأسواق الناشئة طفرة واسعة النطاق جلبت مليارات الدولارات من الاستثمارات، وهي فترة وصفها فريد زكريا بأنها "صعود البقية"، واليوم، تتكشف موجة نمو مشابهة، رغم أنها لم تتلقَ بعد اعترافًا واسعًا من المستثمرين والمحللين.
كما تشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة الاقتصادات الناشئة التي من المتوقع أن تشهد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أعلى من الولايات المتحدة سترتفع من 48 بالمئة في السنوات الخمس الماضية إلى 88 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة، وتعكس هذه المعدلات السريعة في النمو الأداء القوي للأسواق الناشئة في العقد الأول من هذا القرن، مما يوحي بانتعاش قوي وفترة تحويلية محتملة قادمة، وعلى عكس أوائل الألفية الثانية، عندما كانت طفرة الصين، وارتفاع أسعار السلع، والسياسات النقدية الداعمة من البنوك المركزية الغربية تُغذي النمو، فإن طفرة الأسواق الناشئة اليوم تتكشف تحت ظروف مختلفة، والديناميكيات التي تقود هذا الانتعاش أكثر تنوعًا، حيث تستفيد الدول من التقدم التكنولوجي، والإصلاحات الداخلية، وشراكات التجارة الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
في حين فاجأ هذا التوسع المتجدد في الأسواق الناشئة العديد من المراقبين، خاصة بعد عقد من التنبؤات بانحدارها، وكان من المفترض سابقًا أن تضمن الزيادة السريعة في الصين استمرار الازدهار عبر العالم النامي، ومع ذلك، تحطمت هذه التوقعات في السنوات التي تلت ذلك، حيث واجهت الاقتصادات الناشئة تحديات كبيرة بينما ازدهرت الولايات المتحدة، لذلك، يمثل الانتعاش الحالي ليس فقط عودة إلى النمو ولكن أيضًا إعادة تشكيل للقوة الاقتصادية العالمية، مع استعداد الأسواق الناشئة للعب دور أكثر بروزًا في تشكيل المشهد الاقتصادي المستقبلي.
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