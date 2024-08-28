البنوك الكبرى تتخذ اجراءات جديدة لتحسين سلامة البحارة

(MENAFN
) تقوم البنوك الكبرى باتخاذ إجراءات لتقييد التمويل لمالكي السفن الذين يفشلون في إعطاء الأولوية لسلامة طواقمهم، استجابةً للقلق المتزايد بشأن المخاطر التي يواجهها البحارة، وقد أبرزت الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر وكوارث بحرية أخرى الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها العاملون في البحر، وبناءً على ذلك، من المقرر أن يجتمع المديرون التنفيذيون من ثماني بنوك رائدة، بما في ذلك آي إن جي وسيتي جروب، في أكتوبر لمناقشة استراتيجيات لضمان التزام عملائهم بمعايير السلامة، وقد تؤدي هذه المبادرة أيضًا إلى تقليل التمويل لأولئك الذين يتجاهلون هذه المعايير، مما يعكس تحولًا أوسع في الصناعة نحو ممارسات التمويل المسؤولة.
كما تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق سابق بين البنوك التي تقدم قروضًا للاستثمارات الكبيرة مثل بناء السفن لمراقبة والإبلاغ عن الأثر البيئي لمالكي السفن في محافظهم، ومع ذلك، شهدت هذه المبادرة نتائج متباينة منذ بدايتها في عام 2019، حيث تباينت درجات الالتزام بين المشاركين، وتشير التطورات الحالية إلى تركيز متزايد على رفاهية 1.9 مليون بحار في العالم، الذين يعدون حيويين للحفاظ على تدفقات التجارة العالمية لكنهم غالباً ما يعملون في ظروف صعبة بعيداً عن إشراف الجهات التنظيمية، وواصل بعض مالكي السفن العمليات عبر مناطق خطرة مثل البحر الأحمر، رغم التهديد المستمر بهجمات الصواريخ الحوثية في اليمن، مما يعكس البيئة الأمنية الهشة التي يواجهها البحارة.
في حين أكد ستيفن فوستر، رئيس تمويل الشحن في آي إن جي، الذي سيرأس الاجتماعات القادمة مع ممثلين من بنوك أخرى مثل ابن عمرو ويو بي إس ودي إن بي و نورديا وسي إم بي سي وإس اي بي، أكد على ضرورة معالجة هذه القضايا. وأبرز معاناة أفراد الطاقم ذوي الدخل المنخفض الذين ليس لديهم خيار سوى العمل في المناطق الخطرة بسبب الضغوط الاقتصادية، وأعرب فوستر عن قلقه بشأن الشركات التي تختار العمل في مناطق عالية المخاطر، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية ستكون مترددة في تمويل الشركات التي تعرض عمالها للخطر بشكل متكرر. تمثل هذه المبادرة تحولًا كبيرًا نحو ممارسات الإقراض الأخلاقي، حيث تزداد البنوك ترددًا في دعم الشركات التي تعرض موظفيها للخطر من أجل الربح.
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