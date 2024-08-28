عمليات إعادة شراء الأسهم في قطاعات الفضاء والدفاع تنمو بشكل غير مسبوق

(MENAFN
) شهدت قطاعات الفضاء والدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا نمواً غير مسبوق في عمليات إعادة شراء الأسهم، مما جعل العام الماضي أقوى عام في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات بنك أمريكا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الصاعدة، حيث من المتوقع أن تولد أكبر شركات الفضاء والدفاع في العالم مستويات قياسية من التدفق النقدي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتعتبر الزيادة في الطلب الحكومي على الأسلحة المتقدمة، المدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، محفزاً رئيسياً لهذا الازدهار المالي، وتشير تحليلات شركة "فيرتيكال ريسيرش بارتنرز"، التي نقلتها إحدى الصحف، إلى أن أفضل 15 شركة دفاعية عالمية ستشهد تدفقاً نقدياً حراً يصل إلى 52 مليار دولار بحلول عام 2026، وتبرز هذه التوقعات زيادة تقارب الضعف مقارنة بمستويات التدفق النقدي الجماعي في نهاية عام 2021، مما يسلط الضوء على المسار الملحوظ لنمو القطاع.
كذلك تؤكد التحليلات أن الشركات الدفاعية الأمريكية ستتقدم في هذه الزيادة في التدفق النقدي، وبحلول نهاية عام 2026، من المتوقع أن تولد أكبر خمس شركات دفاعية أمريكية، باستثناء شركة بوينج بسبب مشكلاتها الأخيرة وتركيزها الثقيل على الطيران المدني، تدفقاً نقدياً حراً قدره 26 مليار دولار، مما يتجاوز ضعف إجمالي تدفقها النقدي من عام 2021. في أوروبا، ومن المتوقع أن تشهد الشركات الدفاعية البارزة مثل بي إيه إي سستمز و راينميتال وساب زيادة تزيد عن 40 بالمئة في التدفقات النقدية، مدفوعةً بعقود جديدة لتوريد الذخائر والصواريخ ، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الإنفاق العسكري من قبل الحكومات عبر القارة، استجابةً للعمليات العسكرية المتصاعدة والتهديدات الاستراتيجية الناتجة عن النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وآسيا.
وفي الولايات المتحدة، خصصت الحزم الحكومية الأخيرة لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل حوالي 13 مليار دولار لإنتاج الأسلحة، مما استفادت منه أكبر خمس شركات دفاعية— لوكهيد مارتن وآر تي إكس و نورثروب غرومان وبوينغ وجينيرال داينامكس—وكذلك مورديها. في الوقت نفسه، التزمت وزارة الدفاع البريطانية بمبلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث الماضية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تجديد المخزونات العسكرية، ولقد أدى هذا الارتفاع في الإنفاق الحكومي بالفعل إلى زيادة الطلبات الدفاعية إلى مستويات قريبة من الأرقام القياسية، ومع ذلك، غالباً ما يستغرق الأمر سنوات حتى تتحول هذه العقود إلى مبيعات فعلية، حيث تعترف شركات الدفاع بالإيرادات عند تسليم الأسلحة ، ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في التدفقات النقدية قد أثارت بالفعل مناقشات داخل الصناعة حول كيفية تخصيص هذه الموارد المالية الكبيرة في المستقبل، مما قد يؤثر على استراتيجيات إعادة الاستثمار، والابتكار، وعوائد المساهمين.
MENAFN28082024000045015682ID1108609430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.