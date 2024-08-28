الولايات المتحدة تعزز قوتها في صناعة أشباه الموصلات

(MENAFN
) عززت الولايات المتحدة هيمنتها في صناعة أشباه الموصلات العالمية، بعد أن استحوذت على أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية، وتتجلى هذه الهيمنة في الأداء المتميز لشركات أشباه الموصلات الأمريكية التي تجاوزت منافسيها الدوليين بفجوات كبيرة، ومن بين هذه الشركات الرائدة، تبرز شركة إنفيديا كأعلى قيمة سوقية، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3.18 تريليون دولار، ويبرز هذا الإنجاز صعود إنفيديا السريع ودورها الحيوي في دفع الابتكار في قطاع أشباه الموصلات، خاصة من خلال تقدمها في وحدات معالجة الرسوميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وبالمقابل، تأتي شركة تايوان لأشباه الموصلات "تي إس إم سي" كأكبر شركة بعد إنفيديا، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 888 مليار دولار، بينما تظل تي إس إم سي لاعباً مهماً في صناعة أشباه الموصلات، متخصصة في إنتاج الرقائق عالية الأداء التي تشغل مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية عالمياً، فإن الفجوة بينها وبين إنفيديا كبيرة، ويبرز هذا الفرق الذي يقارب 2.3 تريليون دولار هيمنة إنفيديا ليس فقط على تي إس إم إس ولكن أيضاً على سوق أشباه الموصلات العالمية بشكل عام، والفجوة في القيمة السوقية هي شهادة على قدرات الابتكار لدى الشركات الأمريكية، واستثماراتها الاستراتيجية، وقدرتها على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت محورية في تشكيل مستقبل صناعة أشباه الموصلات.
في حين تنعكس سيطرة الشركات الأمريكية في قائمة أكبر 10 شركات على الاتجاهات الأوسع في المشهد التكنولوجي العالمي، حيث تستمر الشركات الأمريكية في تحديد الوتيرة من حيث البحث والتطوير، والاختراقات التكنولوجية، والاستحواذات الاستراتيجية، وهذا التركيز في القيمة السوقية بين الشركات الأمريكية يشير بوضوح إلى ميزة تنافسية في دفع موجة التحول الرقمي القادمة، ومع استمرار هذه الشركات في توسيع تأثيرها، واستثمارها في التقنيات المتطورة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من المحتمل أن تستمر هيمنتها في المستقبل القريب، مما يعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في مجال أشباه الموصلات العالمي.
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