أسعار النفط تشهد ارتفاعاً اليوم الأربعاء

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط زيادة متواضعة اليوم الأربعاء بتاريخ 28 أغسطس، حيث تعافت قليلاً من الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة الذي أنهى سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أيام، ويواجه المستثمرون بيئة معقدة تتسم بمخاوف متضاربة: إذ تثير الاضطرابات المحتملة في إنتاج النفط في ليبيا والشرق الأوسط مخاوف من نقص الإمدادات، بينما لا يزال آفاق الطلب العالمي على الوقود ملبدة بالضباب بسبب عدم اليقين الاقتصادي، وبحلول الساعة 0209 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 25 سنتًا، أو 0.31 بالمئة، إلى 79.80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17 سنتًا، أو 0.23 بالمئة، إلى 75.70 دولارًا، وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بنسبة تزيد عن 2 بالمئة يوم الثلاثاء، والذي أنهى سلسلة مكاسب تجاوزت 7 بالمئة على مدى ثلاث جلسات متتالية، وكان الانخفاض في وقت سابق من هذا الأسبوع يُعزى إلى المخاوف بشأن انخفاض هوامش التكرير، مما خفض التوقعات للطلب العالمي على الوقود في ظل مؤشرات على أن نمو الاستهلاك دون المتوقع لهذا العام.
كما تساهم في ديناميات السوق الحالية عدة عوامل جيوسياسية وعرضية. يوم الثلاثاء، قدمت البيانات التي تشير إلى انخفاض في مخزونات النفط والوقود الأمريكية بعض الدعم لأسعار النفط. ومع ذلك، فإن القلق الأكبر هو احتمال فقدان إمدادات النفط من ليبيا، حيث تهدد التوترات السياسية بوقف الإنتاج، وقد يتأثر إنتاج ليبيا، الذي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، بشكل كبير بسبب نزاع سياسي يتعلق بقيادة البنك المركزي وإدارة عائدات النفط. أفاد مهندسو الحقول النفطية في ليبيا بوقف الإنتاج في عدة حقول، بما في ذلك حقول أمال ونافورة في الجنوب الشرقي، وتقليص الإنتاج في حقل أبو عطيفل في الشرق، في حين لم تؤكد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تشرف على قطاع النفط في البلاد، هذه الإغلاقات، فإن عدم اليقين حول إنتاج النفط الليبي يظل يشكل تهديدًا للسوق.
وفي الوقت نفسه، يضيف الوضع في الشرق الأوسط طبقة إضافية من عدم اليقين. لم يشهد النزاع المستمر بين إسرائيل والمسلحين في غزة أي تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الرغم من المحادثات في القاهرة، وقد تفاقم التوتر في المنطقة بسبب تبادل إطلاق النار الأخير بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، وهو مجموعة مدعومة من إيران، على طول الحدود اللبنانية، ومع كون إيران منتجًا رئيسيًا للنفط، فإن أي تصعيد قد يعطل قنوات الإمداد، وقد لاحظ محللون أن هذه المخاطر الجيوسياسية تظل تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق، مما يضيف إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمرون الذين يتعين عليهم موازنة احتمالات تقييد الإمدادات وإمكانية ضعف الطلب.
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