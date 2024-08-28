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شركة مسارات للتقنية المالية جزء من الفيلم الوثائقي لقناة العربية

8/28/2024 4:16:00 AM
(MENAFN- EIN Presswire) UNITED KINGDOM, August 28, 2024 /EINPresswire / -- تقديرًا لمساهماتها الريادية، حظيت شركة مسارات، الشركة الليبية الرائدة في مجال التقنية المالية، بشرف المشاركة في سلسلة الأفلام الوثائقية "Innovation and Disruption Leaders" التي تقودها Acumen media وتغطيها قناة العربية ، وتُسلط الضوء فيها على مسيرة مسارات المتميزة في رقمنة المعاملات المالية في ليبيا من خلال الابتكار المستمر والقيادة.

تأسست مسارات في عام 2005، وبدأت كأول شركة مزودة للخدمات ذات القيم المضافة (VASP) في ليبيا، لتُرسخ مكانتها لاحقًا في مجال التقنية المالية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت مسارات رحلة نمو استثنائي وتوسع ملحوظ في مجال التقنية المالية، لتُصبح شركةً رائدةً في هذا المجال، حيث تخدم أكثر من 2.5 مليون مستخدم وتُتيح إجراء أكثر من 6 مليون معاملة مالية شهريًا.

سمح التحول لشركة مسارات بتجاوز مهامها التقليدية كمزود للخدمات، ودخول مجال التقنية المالية بتقديم مجموعة شاملة من الحلول المالية بالشراكة مع ستة بنوك ليبية بارزة لتقديم 11 تطبيقًا مصرفيًا و4 خدمات دفع إلكترونية.

لا تقتصر إنجازات مسارات على الأرقام المبهرة فحسب، بل تمتد لتشمل تحسينًا ملموسًا في حياة الليبيين، فقد ساهم تطورها إلى مزود رائد للخدمات المصرفية الرقمية في توفير راحة أكبر وسهولة وصول أسرع للخدمات المالية.
ولم يقتصر التأثير الإيجابي على العملاء فقط، بل شمل أيضًا البنوك، حيث ساعدت الخدمات المصرفية الرقمية على خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بزيارات الفروع، كما لعبت حلول الدفع الإلكترونية دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الليبي من خلال تعزيز المعاملات الّانقدية والشمول المالي.

تواصل مسارات رحلتها المتميزة نحو القمة، حيث تسعى الشركة إلى التوسع الاستراتيجي، واستكشاف التقنيات المتقدمة، وتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة.
إن قدرتهم على تحديد ومعالجة الفجوات في قطاع التقنية المالية الليبي قد رسّخ مكانتهم كقادة بارزين، لهذا، فإن كون مسارات جزءًا من الفيلم الوثائقي يؤكد كذلك على التزامها لصنع تغيير ملموس من خلال الابتكار، حتى في ظل التحديات التي تواجهها.

سيُسلط الفيلم الوثائقي الذي سيعرض على قناة العربية الضوء على قصة مسارات الملهمة، حيث ستُبرز قدرة الشركة على التميز والازدهار على الرغم من التحديات الكثيرة، وإحداث ثورة حقيقية في المشهد المالي الليبي.

لمزيد من المعلومات حول مسارات وخدماتها ، يرجى زيارة:

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Lemia El Basri
Acumen Media
+44 20 3553 3664
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