شركة مسارات للتقنية المالية جزء من الفيلم الوثائقي لقناة العربية

MENAFN - EIN Presswire) UNITED KINGDOM, August 28, 2024 /EINPresswire / -- تقديرًا لمساهماتها الريادية، حظيت شركة مسارات، الشركة الليبية الرائدة في مجال التقنية المالية، بشرف المشاركة في سلسلة الأفلام الوثائقية "Innovation and Disruption Leaders" التي تقودها Acumen وتغطيها قناة العربية ، وتُسلط الضوء فيها على مسيرة مسارات المتميزة في رقمنة المعاملات المالية في ليبيا من خلال الابتكار المستمر والقيادة.تأسست مسارات في عام 2005، وبدأت كأول شركة مزودة للخدمات ذات القيم المضافة (VASP) في ليبيا، لتُرسخ مكانتها لاحقًا في مجال التقنية المالية.ومنذ ذلك الحين، شهدت مسارات رحلة نمو استثنائي وتوسع ملحوظ في مجال التقنية المالية، لتُصبح شركةً رائدةً في هذا المجال، حيث تخدم أكثر من 2.5 مليون مستخدم وتُتيح إجراء أكثر من 6 مليون معاملة مالية شهريًا.سمح التحول لشركة مسارات بتجاوز مهامها التقليدية كمزود للخدمات، ودخول مجال التقنية المالية بتقديم مجموعة شاملة من الحلول المالية بالشراكة مع ستة بنوك ليبية بارزة لتقديم 11 تطبيقًا مصرفيًا و4 خدمات دفع إلكترونية.لا تقتصر إنجازات مسارات على الأرقام المبهرة فحسب، بل تمتد لتشمل تحسينًا ملموسًا في حياة الليبيين، فقد ساهم تطورها إلى مزود رائد للخدمات المصرفية الرقمية في توفير راحة أكبر وسهولة وصول أسرع للخدمات المالية.ولم يقتصر التأثير الإيجابي على العملاء فقط، بل شمل أيضًا البنوك، حيث ساعدت الخدمات المصرفية الرقمية على خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بزيارات الفروع، كما لعبت حلول الدفع الإلكترونية دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الليبي من خلال تعزيز المعاملات الّانقدية والشمول المالي.تواصل مسارات رحلتها المتميزة نحو القمة، حيث تسعى الشركة إلى التوسع الاستراتيجي، واستكشاف التقنيات المتقدمة، وتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة.إن قدرتهم على تحديد ومعالجة الفجوات في قطاع التقنية المالية الليبي قد رسّخ مكانتهم كقادة بارزين، لهذا، فإن كون مسارات جزءًا من الفيلم الوثائقي يؤكد كذلك على التزامها لصنع تغيير ملموس من خلال الابتكار، حتى في ظل التحديات التي تواجهها.سيُسلط الفيلم الوثائقي الذي سيعرض على قناة العربية الضوء على قصة مسارات الملهمة، حيث ستُبرز قدرة الشركة على التميز والازدهار على الرغم من التحديات الكثيرة، وإحداث ثورة حقيقية في المشهد المالي الليبي.لمزيد من المعلومات حول مسارات وخدماتها ، يرجى زيارة:مسارات-تعتزم-التوسع-خارج-ليبيا-وفتح-فروع-في-السعودية-وغرب-افريقيا-

