رئيس الوزراء البريطاني يحذر من أن الميزانية الأولى ستكون صعبة

(MENAFN
) حذر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من أن الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، المقرر تقديمها في نهاية أكتوبر، ستكون صعبة، وفي خطاب ألقاه في حدائق داونينغ ستريت قبل افتتاح البرلمان يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، انتقد ستارمر "الثقب الأسود الاقتصادي" الذي خلفه المحافظون، وأكد على خطورة الوضع قائلاً: "سأكون صادقًا معكم، الميزانية التي ستعرض في تشرين الأول/ أكتوبر ستكون مؤلمة".
كما أوضح ستارمر أن الحكومة لديها خيارات محدودة في ظل الظروف الحالية، وذكر أن الذين لديهم القدرة الأكبر على تحمل المسؤولية سيتحملون العبء الأكبر، في إشارة إلى التخفيضات في الإنفاق العام وزيادة بعض الضرائب المقررة في 30 أكتوبر، وكان حزب العمال قد ركز حملته الانتخابية على معالجة التحديات الاقتصادية في البلاد، ووعد بإدارة صارمة للمالية العامة، وهو التزام يتطلب الآن اتخاذ إجراءات قاسية.
كذلك حذر رئيس الوزراء من أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بعد أن اتهمت وزيرة المالية راشيل ريفز في يوليو المحافظين بـ "إخفاء" عجز في الميزانية قدره 22 مليار جنيه إسترليني (26 مليار يورو) ، واعترف ستارمر بأن الوضع المالي "أسوأ مما تصورناه"، وهي حقيقة لم تتوقعها بشكل كامل مكتب مسؤولية الميزانية.
بينما أشار ستارمر أيضًا إلى أزمة أوسع نطاقًا، واصفًا ما ورثوه بأنه "ثقب أسود" في كل من الاقتصاد والقضايا الاجتماعية، بما في ذلك أعمال الشغب الأخيرة في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، وأضاف أن هذه الاضطرابات التي قام بها اليمين المتطرف، والتي اندلعت في أغسطس بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت فيه ثلاث فتيات للطعن خلال حصة رقص في ساوثبورت، قد زادت من تحديات البلاد الاجتماعية والاقتصادية.
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